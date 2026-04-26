كأس الاتحاد الإنجليزي: هدف فيرنانديز ضد ليدز يُمهد الطريق لمواجهة مانشستر سيتي في النهائي

سيواجه تشيلسي مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم بعد أن ساعد هدف إنزو فرنانديز البلوز على التغلب على ليدز يونايتد في ملعب ويمبلي بعد ظهر اليوم، حسبما أفاد موقع chelseafc.com.

كانت مباراة نصف النهائي مواجهة حامية الوطيس؛ ولا تزال المنافسة بين تشيلسي وليدز شديدة بعد أكثر من 50 عامًا من نشأتها في هذه البطولة.

في أحدث فصول تاريخه، تمكن البلوز من كسر التعادل في منتصف الشوط الأول. وكان بيدرو نيتو هو صانع الهدف، حيث استخلص الكرة، وانطلق بها للأمام، ثم مررها عرضية إلى فرنانديز الذي سددها برأسه في شباك حارس مرمى ليدز، لوكاس بيرن.

تم استدعاء روبرت سانشيز مرتين خلال المباراة، وبرز لصالح تشيلسي عندما دعت الحاجة، حيث تصدى لتسديدات بريندان آرونسون في الشوط الأول وجو رودون في الشوط الثاني.

شنّ ليدز هجوماً كاسحاً في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل، لكن دفاع تشيلسي صدّ هجمات الفريق الأبيض باستمرار ليضمن مشاركته في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة عشرة.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها تشيلسي مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي سيقام يوم السبت 16 مايو في ملعب ويمبلي.



