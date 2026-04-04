كأس الاتحاد الإنجليزي: هالاند يسجل ثلاثية ويقود مانشستر سيتي للفوز على ليفربول

سجل إيرلينج هالاند ثلاثية ليقود مانشستر سيتي إلى فوز ساحق على ليفربول بنتيجة 4-0 والتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وصل فريق بيب غوارديولا إلى الدور نصف النهائي من البطولة للموسم الثامن على التوالي، وهو رقم قياسي.

زادت النتيجة من الضغط على مدرب ليفربول آرني سلوت قبل رحلة شاقة في دوري أبطال أوروبا إلى باريس سان جيرمان.

حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 39 عندما تعرض نيكو أورايلي للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل فيرجيل فان ديك.

سدد هالاند الكرة بهدوء في شباك جيورجي مامارداشفيلي.

ضاعف اللاعب الدولي النرويجي رصيده من الأهداف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد أن مرر له الكرة أنطوان سيمينيو سيمينيو.

سجل سيمينيو الهدف الثالث لمانشستر سيتي في المباراة بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني.

وجاء الهدف الرابع قبل مرور ساعة من اللعب، حيث أكمل هالاند ثلاثيته بتسديدة قوية ارتدت من العارضة بعد تمريرة عرضية من أورايلي.

أهدر محمد صلاح ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد ذلك.



