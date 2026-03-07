كأس الاتحاد الإنجليزي: أوكونكو في قلب الحدث، تشيلسي يتغلب على ريكسهام 4-2 بعد الوقت الإضافي

سجل أليخاندرو غارناتشو وجواو بيدرو هدفين في الوقت الإضافي ليساعدا تشيلسي على تجاوز مفاجأة كبيرة من ريكسهام وتحقيق فوز بنتيجة 4-2 في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، حسبما أفادت ياهو سبورت.

وبينما كان ممثلو هوليوود ومالكو النادي رايان رينولدز وروب ماك يشاهدون المباراة من المدرجات، دفع الفريق الويلزي نادي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى حافة الهاوية وتقدم مرتين قبل أن ينقذ هدف غارناتشو في الوقت الإضافي مسيرة تشيلسي في الكأس.

افتتح سام سميث التسجيل في الدقيقة 18، ​​لكن ريكسهام ساعد تشيلسي في معادلة النتيجة بهدف عكسي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. وفي الدقيقة 78، تقدم أصحاب الأرض مجدداً بفضل كالوم دويل، لكن كما في الشوط الأول، رد تشيلسي بهدف من جوش أتشيمبونغ ليفرض وقتاً إضافياً.

حافظ غارناتشو على ثباته رغم إهداره العديد من التسديدات طوال المباراة. وفي النهاية، تمكن الجناح الأرجنتيني من اختراق دفاع الخصم وتسجيل هدف الفوز بتمريرة حاسمة من داريو إيسوغو.

ظنّ ريكسهام أنه أدرك التعادل في وقت لاحق من الشوط الإضافي الثاني، لكن تقنية الفيديو المساعد للحكم ألغت هدف لويس برانت الرأسي بشكل صحيح. ثم، في اللحظات الأخيرة من المباراة، حسم بيدرو المباراة بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء قبل أن يُسدد كرة كارثية في شباك آرثر أوكونكو.



