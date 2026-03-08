كأس الاتحاد الإنجليزي: اللعب ضد آرسنال حلمٌ أصبح حقيقة – مانسفيلد ستار

كشف ريس أوتس، لاعب مانسفيلد، أن اللعب ضد أرسنال كان بمثابة حلم تحقق بالنسبة له.

شارك أوتس مع مانسفيلد الذي خسر بنتيجة 2-1 أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة الدور الخامس يوم السبت.

بذل فريق أرسنال جهداً كبيراً لتحقيق الفوز، حيث يواصل سعيه للبقاء منافساً قوياً في مختلف المسابقات هذا الموسم.

دخل فريق أرسنال المباراة كمرشح واضح للفوز، نظراً لمستواه القوي وموقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، دخل أوتس وزملاؤه في فريق مانسفيلد المباراة بثقة بعد فوزهم المثير للإعجاب على بيرنلي في الجولة السابقة.

أقر أوتس بصعوبة مواجهة خصم قوي كهذا، لكنه أكد مدى فخره بالجهد الذي بذله لاعبو مانسفيلد.

كما أقر بأن تجربة اللعب ضد أرسنال كانت ذات أهمية شخصية بالنسبة له.

"لقد خلقنا فرصًا أكثر مما كنا نعتقد أننا نستطيع، وقد قدمنا ​​لهم مباراة جيدة"، هكذا شارك أوتس أفكاره كما نقلتها بي بي سي (عبر موقع one football.com).

"أتيحت لي بعض الفرص. أشعر أنني كنت قادراً على تسجيل هدف بنفسي. اللاعبون الذين يمتلكونهم قادرون على القيام بتدخلات جيدة. عليك فقط الاستمرار. لقد كان حلماً تحقق. قلت وأنا طفل إنني أريد اللعب لأرسنال أو ضده، وقد تمكنت من تحقيق ذلك الآن."



