التعب ليس عذراً لهزائمنا الأخيرة — أرتيتا

حذر ميكيل أرتيتا فريق أرسنال من أن الإرهاق ليس عذراً لتعثرهم المدمر، وحث فريقه على الرد بقوة من خلال الفوز على سبورتينغ لشبونة في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يسعى أرسنال إلى تحقيق ظهور ثانٍ على التوالي في نصف نهائي بطولة الأندية الأوروبية الكبرى، ويستضيف سبورتينغ يوم الأربعاء متقدماً بنتيجة 1-0 من فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي في لشبونة.

لكن فريق أرسنال يدخل مباراة الإياب وهو في خضم عملية بحث عن الذات بعد خسارته ثلاث من آخر أربع مباريات في جميع المسابقات.

تسبب تراجع أرسنال في الوقت غير المناسب في خسارتهم فرصتين للفوز بالألقاب، حيث فاز مانشستر سيتي 2-0 في نهائي كأس الرابطة، وأقصاهم ساوثهامبتون من الدرجة الثانية من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكأن ذلك لم يكن محبطاً بما فيه الكفاية لأرتيتا، فقد أدت الهزيمة المفاجئة 2-1 على أرضه أمام بورنموث يوم السبت إلى تعريض آمال أرسنال في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 22 عاماً للخطر.

يتقدم أرسنال بست نقاط فقط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي لديه مباراة مؤجلة ويستضيف فريق أرتيتا في مواجهة حاسمة يوم الأحد.

إن أهمية مباراة نهاية هذا الأسبوع على ملعب الاتحاد تضع أرتيتا أمام معضلة في اختيار التشكيلة لمباراة سبورتينغ.

هل سيختار مدرب أرسنال أقوى تشكيلة لديه لضمان عودة الفريق إلى المسار الصحيح من خلال إقصاء أبطال البرتغال؟

أم أنه سيريح اللاعبين الأساسيين لإبقائهم في حالة جيدة قبل رحلة مانشستر سيتي على أمل أن تكون قوة أرسنال في العمق كافية للتعامل مع سبورتينغ؟

ستكون هذه المباراة هي المباراة رقم 54 لنادي شمال لندن حتى الآن هذا الموسم، وهو جدول مباريات مرهق قد يكون له تأثير سلبي.

عانى أرسنال من الإصابات طوال الموسم، وبدا العديد من لاعبي أرتيتا منهكين أمام بورنموث مع غياب مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا وجوريان تيمبر.

لكن عندما سُئل أرتيتا عما إذا كان التعب عاملاً في هزائمهم الأخيرة، قال (عبر فرانس 24): "لا أريد أن أقدم هذه الأعذار لأننا كنا نلعب الكثير من المباريات، كل ثلاثة أيام، وسيتعين علينا الاستمرار في فعل ذلك".

"هذا هو السياق وهذا هو السيناريو، وعلينا أن نتقبله وأن نستمتع بهذه الفرصة بشكل خاص."

"هذا أحد الأشياء التي لم أرها من الفريق، هذا المستوى من المتعة في لحظات معينة والقتال الذي يجب أن نخوضه لتغيير مسار المباراة عندما تصبح صعبة."

"سنواجه سياقات مختلفة من الآن وحتى شهر يونيو، وعلينا أن نكون قادرين على التكيف وحل جميع هذه السياقات، إذا أردنا تحقيق ما نريد تحقيقه."



