رئيس فنربخشة يتحدث عن قرار لوكمان بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد

تطرق رئيس نادي فنربخشة، سعد الدين ساران، إلى محاولة النادي غير الناجحة للتعاقد مع مهاجم أتالانتا، أديمولا لوكمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

اقترب منتخب جزر الكناري الأصفر من ضم اللاعب النيجيري الدولي إلى تركيا بعد تقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو لضمه.

إلا أن هذه الخطوة توقفت في نهاية المطاف بسبب الخلافات حول الضمانات المالية.

انضم لوكمان في النهاية إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني العملاق.

"في التاسع عشر من ديسمبر، وبمجرد رفع الحظر المفروض عليّ من السفر إلى الخارج، ذهبت إلى ميلانو من أجل لوكمان والتقيت بوكيل أعماله"، هذا ما نقلته عنه صحيفة "ذا صن". النجوم.

"سارت الأمور على ما يرام. ثم تحدثنا مع مسؤولي أتالانتا وكانت الأمور إيجابية، لكنهم طلبوا لاحقاً خطاب ضمان لأنهم قالوا إن الأندية التركية تواجه أحياناً صعوبات في الدفع."

"أخبرناهم أننا لا ندين لأحد بشيء وأننا سندفع كل شيء. تحدث لوكمان مع مدربنا مرتين أو ثلاث مرات وكان يرغب في الحضور."

"عاد أتالانتا مرة أخرى يطلب الضمان. لم يرغبوا في منحنا الصفقة - لقد فضلوا أتلتيكو مدريد. هكذا انتهت العملية."

