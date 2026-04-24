فنربخشة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد التركي لكرة القدم بشأن أوسيمين قبل مباراة الديربي مع غلطة سراي

بحسب موقع T24، قدم نادي فنربخشة شكوى رسمية إلى الاتحاد التركي لكرة القدم قبل مباراته مع غلطة سراي.

بحسب موقع T24 (عبر موقع Tribuna) فإن المشكلة تتعلق باللاعب الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين ومعدات الحماية الصلبة للذراع التي كان يرتديها بعد الإصابة.

يزعم نادي فنربخشة أن الواقي قد يشكل خطراً صحياً على اللاعبين المنافسين، وقد دعموا شكواهم بتقرير طبي يشير إلى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB).

عاد أوسيمين مؤخراً إلى الملاعب بعد تعرضه لكسر في ذراعه خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

غاب المهاجم عن الملاعب لأكثر من شهر قبل أن يعود للمشاركة كبديل في مباراة كأس.

مع توقع أن تؤثر مباراة الديربي على سباق لقب الدوري التركي الممتاز، بدأت التوترات تتصاعد بالفعل خارج الملعب.

القرار النهائي الآن يعود إلى الاتحاد التركي فيما يتعلق بما إذا كانت معدات الحماية تتوافق مع قواعد السلامة.

سجل أوسيمين 12 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين في 19 مباراة في الدوري التركي هذا الموسم.



