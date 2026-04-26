فيرنانديز يحتفل بتكريم فريق الموسم في الدوري الاسكتلندي الممتاز

تحدث إيمانويل فرنانديز، مدافع فريق سوبر إيجلز، عن اختياره المفاجئ ضمن فريق الموسم في الدوري الاسكتلندي الممتاز بعد موسم أول رائع مع فريق رينجرز.

كان فرنانديز اللاعب الوحيد من فريق رينجرز الذي تم اختياره.

وقال الشاب البالغ من العمر 24 عاماً إن التقدير جاء أسرع مما كان متوقعاً.

قال فرنانديز: "لقد كانت مفاجأة بعض الشيء أن أكون ضمن فريق العام، حيث بدأت اللعب في وقت متأخر من الموسم". رينجرز تي في.

"إنني ممتن للغاية لزملائي في الفريق والجهاز الفني، وكذلك للاعبين الآخرين في الدوري لتصويتهم لي، وذلك لإدراج اسمي في القائمة."

"لم أتوقع ذلك، لكن أن أحقق هذا الإنجاز في موسمي الأول هنا، وأن أحصل على هذا التقدير، هي لحظة لن أنساها أبداً."

انضم فرنانديز إلى رينجرز قادماً من نادي بيتربورو يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، الصيف الماضي.

سجل قلب الدفاع خمسة أهداف في 22 مباراة بالدوري مع فريق لايت بلوز هذا الموسم.

بقلم أديبوي أموسو



