فيرنانديز ضمن تشكيلة الموسم في الدوري الاسكتلندي الممتاز

تم اختيار إيمانويل فرنانديز ضمن فريق الموسم للدوري الاسكتلندي الممتاز. Completesports.com.

نال فرنانديز التقدير من زملائه المحترفين بعد موسم استثنائي في قلب دفاع فريق رينجرز.

شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في 28 مباراة في جميع المسابقات مع فريق "لايت بلوز"، وهو اللاعب الوحيد من فريق "رينجرز" الذي تم اختياره ضمن التشكيلة.

وقد كوفئ على أدائه الممتاز مؤخراً بظهوره الأول دولياً مع منتخب نيجيريا.

فيرنانديز يعلق على الترشيح

أعرب عن سعادته قائلاً: "أنا سعيد للغاية بانضمامي إلى فريق العام من رابطة اللاعبين المحترفين، وهذا يعني لي الكثير. لقد استمتعت بموسمي الأول مع رينجرز، وقد سارت الأمور بشكل أفضل مما كنت أتخيل". الموقع الرسمي للنادي.

"أود أن أشكر المدرب وطاقمه التدريبي على إيمانهم وثقتهم بي، وزملائي في الفريق على كل دعمهم، وكذلك جماهيرنا الرائعة التي ساندتني منذ انضمامي إلى النادي."

انضم فرنانديز إلى فريق رينجرز قادماً من نادي بيتربورو يونايتد، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، الصيف الماضي.

بقلم أديبوي أموسو



