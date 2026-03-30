فرنانديز يستمتع بفرصة التألق في صفوف منتخب النسور الخضراء المليء بالنجوم

أفادت التقارير أن إيمانويل فرنانديز، مدافع فريق رينجرز، يستمتع بوقته مع منتخب نيجيريا. Completesports.com.

شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لأول مرة مع فريق إريك شيل في المباراة الودية التي فاز فيها فريقه على إيران بنتيجة 2-1 يوم الجمعة الماضي.

حلّ فرنانديز محل نجم هال سيتي سيمي أجايي بعد الاستراحة.

يخوض قلب الدفاع، المولود في لندن لأبوين نيجيريين، تجربة كرة القدم الدولية للمرة الأولى.

فيرنانديز سعيد بفرصة فريق النسور الخضراء

إنه يشعر بسعادة غامرة لحصوله على فرصة الانضمام إلى تشكيلة فريق النسور الخضراء المليئة بالنجوم.

"عندما تلقيت الاتصال لأول مرة للانضمام إلى منتخب نيجيريا، شعرت بصدمة بعض الشيء لأن المنتخب الوطني أرادني. أنا ممتن لوجودي هنا وممتن لهذه الفرصة"، هكذا صرّح فرنانديز. theff.com.

شاهدتُ بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وأستطيع القول إن المنتخب النيجيري جيد جداً ومليء بالنجوم. أحب الأجواء هنا. كنتُ في السابق لاعب وسط، ثم تم تحويلي إلى مدافع.

"اللعب في الدوري الأوروبي شعور رائع، خاصة عندما أفكر في كيف بدأت مسيرتي وكيف تطورت من كرة القدم الجامعية إلى اللعب على مستوى الأندية وعلى الساحة الأوروبية."

بقلم أديبوي أموسو



