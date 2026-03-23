فرنانديز: لم يكن هناك أي احتمال لرفض دعوة فريق النسور الخارقة

كشف إيمانويل فرنانديز، المدعو للانضمام إلى منتخب النسور الخضراء، أنه كان من المستحيل عليه رفض فرصة تمثيل المنتخب الوطني الأول على المستوى الدولي.



تجدر الإشارة إلى أن مدافع فريق رينجرز قد تم اختياره رسمياً ضمن تشكيلة نيجيريا المكونة من 23 لاعباً يوم الأربعاء من قبل المدرب إريك تشيل، ليحصل بذلك على مكان مرموق في المباريات الودية الدولية القادمة للفريق.



من المقرر أن تواجه نيجيريا إيران والأردن، مما يوفر لفرنانديز منصة محتملة للظهور الأول على الساحة الدولية.

في دردشة مع استعراض رينجرزصرح فرنانديز بأنه مستعد لترك بصمته لصالح الفريق.



"عندما تلقيت المكالمة من نيجيريا، لم أستطع الرفض."



"لم يكن هناك أي احتمال لرفض فرصة اللعب لدولة عظيمة في كرة القدم مثل نيجيريا."



"الفكرة هي أن أدخل إلى هناك وأحاول أن أترك بصمتي."



