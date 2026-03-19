سيكون فرنانديز إضافة رائعة لفريق إيجلز - لاعب دولي سابق

أشاد اللاعب الدولي النيجيري السابق سيمون زينكي بدعوة مدرب منتخب النسور الخضراء إريك تشيل لمدافع رينجرز إيمانويل فرنانديز للانضمام إلى المنتخب الوطني الأول للمشاركة في البطولة الرباعية القادمة في الأردن.



تم اختيار فرنانديز، الذي كان أحد أبرز لاعبي رينجرز هذا الموسم في الدوري الاسكتلندي، ضمن تشكيلة تشيل المكونة من 23 لاعباً والتي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء.



وفي حديثه مع موقع Footy Africa، صرح زينكي بأن فرنانديز سيكون إضافة رائعة لفريق النسور الخضراء، لا سيما بسبب أدائه الرائع ومهاراته الدفاعية التي أظهرها طوال الموسم.

سمعت عنه لأول مرة قبل شهرين عندما انتشرت شائعات بأن إريك تشيل كان يسعى لتجديد خط الدفاع. ومنذ ذلك الحين، وأنا أتابع تقدمه عن كثب.



"إنه لاعب جيد جداً، بلا شك، على الرغم من أنني أعتقد أن هذا هو أول موسم رئيسي له مع سلسلة مباريات منتظمة في دوري الدرجة الأولى. بصراحة، لم يقدم أداءً سيئاً على الإطلاق."



"يتمتع فرنانديز بقوة بدنية هائلة في الكرات الهوائية، وسرعة فائقة بالنسبة لمدافع، وقدرة ممتازة على التدخلات الدفاعية، وهي ميزة تتلاشى تدريجياً في كرة القدم الحديثة. كما أنه لاعب متعدد المراكز، على الرغم من أنه يلعب بشكل أساسي كمدافع مركزي. أعتقد أنه سيكون إضافة قيّمة للفريق."



