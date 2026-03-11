بطولة FIBA ​​التأهيلية للسيدات: منتخب دي تايغريس يفتتح مشواره ضد كولومبيا

سيفتتح منتخب نيجيريا للسيدات (DTigress) حملته في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة للسيدات (FIBA) بمواجهة كولومبيا في ملعب فيلوربان الرياضي في ليون يوم الأربعاء (اليوم).

سيسعى أبطال أفريقيا الحاليون إلى بدء حملتهم بفوز.

يركز فريق رينا واكاما بشكل كبير على تحقيق أفضل النتائج في البطولة التأهيلية في ليون على الرغم من تأهله بالفعل للحدث الرئيسي - كأس العالم في برلين، ألمانيا في سبتمبر، بصفته بطل أفريقيا.

الفتيات النيجيريات اللواتي يتمتعن بسمعة التحسن مع كل مباراة في المنافسات مصممات على عدم الاستهانة بمنافساتهن غير المعروفات نسبياً من أمريكا الجنوبية، واللاتي يتوقن بدورهن للوصول إلى ثاني بطولة كأس عالم للسيدات في ألمانيا في وقت لاحق من هذا العام.

ستكون لمباراة اليوم في ليون بالتأكيد نتيجة تاريخية خاصة، حيث يلتقي البلدان لأول مرة في تاريخ كرة السلة النسائية.

أظهرت كولومبيا علامات مثيرة للإعجاب في السنوات الأخيرة عندما يتعلق الأمر بكرة السلة النسائية في منطقة أمريكا الجنوبية، وأصبحت من بين أفضل 20 دولة في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) بعد قفزة قدرها 11 مركزًا إلى المركز 19 في التصنيف العالمي الأخير.

تم اختيار اثنتين من أبرز نجمات نيجيريا، إيزين كالو وإيمي أوكونكو، ضمن أفضل عشر لاعبات يجب مراقبتهن في البطولة، حيث تأمل دي تايغريس في مواصلة سلسلة انتصاراتها التي بدأت في بطولة فيبا أفروباسكت 2025 في ساحل العاج.



