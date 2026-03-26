الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعلن عن قواعد جديدة لكأس العالم 2026

أعلنت منظمة الفيفا عن العديد من التغييرات الهامة في القواعد التي سيتم تطبيقها في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، حسبما أفادت تريبيونا.

تهدف اللوائح الجديدة إلى تحسين سير اللعبة وتقليل إضاعة الوقت.

يُمنح اللاعب الذي يتم استبداله مدة أقصاها 10 ثوانٍ لمغادرة الملعب. إذا استغرق وقتاً أطول، يجب على اللاعب البديل الانتظار دقيقة واحدة قبل الدخول، مما يجعل الفريق مكوناً من 10 لاعبين خلال تلك الفترة.

سيتم تطبيق مؤقت مدته 5 ثوانٍ على رميات التماس وركلات المرمى. تجاوز هذا الوقت سيؤدي إلى منح الاستحواذ للخصم.

يجب على أي لاعب يتلقى رعاية طبية في الملعب أن يغادر الملعب وينتظر دقيقة واحدة قبل العودة - إلا إذا كانت الإصابة ناجمة عن خطأ نتج عنه بطاقة.

سيقوم نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) الآن بمراجعة الركلات الركنية التي تم احتسابها بشكل خاطئ. يُسمح فقط لقائد الفريق بالتوجه إلى الحكم لطلب التوضيحات.

أما اللاعبون الآخرون الذين يحيطون بالحكم فيخاطرون بتلقي بطاقة صفراء.



