الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يُدخل قواعد جديدة للبطاقة الحمراء في كأس العالم لمكافحة العنصرية

أعلنت منظمة الفيفا، الهيئة الحاكمة للعبة، يوم الثلاثاء، أن لاعبي كأس العالم الذين يغطون أفواههم أثناء المواجهات مع الخصوم سيواجهون بطاقة حمراء كجزء من مبادرة جديدة تهدف إلى مكافحة العنصرية.

في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في فانكوفر، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أن القاعدة كانت واحدة من تعديلين قانونيين سيتم إدخالهما في كأس العالم هذا العام.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان: "وفقًا لتقدير منظم البطولة، يجوز معاقبة أي لاعب يغطي فمه في موقف تصادمي مع خصمه بالبطاقة الحمراء".

يأتي هذا القانون الجديد في أعقاب الجدل الذي أثير في وقت سابق من هذا العام عندما اتُهم جناح بنفيكا جيانلوكا بريستياني بالإساءة العنصرية لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا في فبراير.

اتُهم بريستياني بوصف فينيسيوس بـ"القرد" مرارًا وتكرارًا بينما كان يغطي فمه. نفى بريستياني الإساءة العنصرية لفينيسيوس، لكنه مُنع لاحقًا من اللعب ست مباريات - مع إيقاف ثلاث منها - بسبب "سلوك معادٍ للمثليين".

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عن دعمه لتغيير القانون في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية الشهر الماضي.

قال إنفانتينو: "إذا قام لاعب بتغطية فمه وقال شيئاً ما، وكان لهذا عواقب عنصرية، فيجب طرده بالطبع".

"لا بد من وجود افتراض بأنه قال شيئاً ما كان ينبغي ألا يقوله، وإلا لما كان عليه أن يغطي فمه."

"إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلن تخفي فمك عندما تقول شيئًا ما. هذا كل شيء، بهذه البساطة."

وفي تغيير قانوني منفصل أُعلن عنه يوم الثلاثاء ليتم تطبيقه في كأس العالم، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه سيتم أيضاً تطبيق البطاقات الحمراء على اللاعبين الذين يغادرون أرض الملعب احتجاجاً على قرار الحكم.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "يجوز للحكم، وفقًا لتقدير منظم البطولة، أن يعاقب أي لاعب يغادر أرض الملعب احتجاجًا على قرار الحكم ببطاقة حمراء".

"ينطبق هذا القانون الجديد أيضاً على أي مسؤول في الفريق يحرض اللاعبين على مغادرة أرض الملعب."

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن الفريق الذي يتسبب في إلغاء المباراة سيخسرها.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الضجة التي أثيرت في نهائي كأس الأمم الأفريقية هذا العام، عندما غادر لاعبو السنغال والمدرب بابي ثياو وطاقمه أرض الملعب في الرباط بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع، والتي أهدرها المهاجم إبراهيم دياز في نهاية المطاف.

فاز منتخب السنغال بالمباراة النهائية بنتيجة 1-0 في الوقت الإضافي، لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) جرّده بشكل مثير من اللقب في قرار مفاجئ صدر الشهر الماضي.

جاءت التغييرات القانونية في الوقت الذي اجتمع فيه مندوبو الفيفا في فانكوفر قبل مؤتمر الفيفا يوم الخميس، وهو الاجتماع الأخير للهيئة الإدارية العالمية لكرة القدم قبل انطلاق كأس العالم في كندا والمكسيك والولايات المتحدة في يونيو.



