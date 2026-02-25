رئيس الفيفا "مطمئن للغاية" بشأن كأس العالم في المكسيك رغم أعمال العنف

صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو لوكالة فرانس برس (عبر قناة فرانس 24) يوم الثلاثاء بأنه "مطمئن للغاية" بشأن استضافة المكسيك لمباريات كأس العالم لكرة القدم، وذلك في أول تعليق له على أعمال العنف التي اندلعت بسبب مقتل زعيم عصابة مخدرات.

قال إنفانتينو في مدينة بارانكيا الكولومبية، بعد يومين من قيام أعضاء الكارتل بأعمال شغب - بما في ذلك في مدينة غوادالاخارا المضيفة - بسبب مقتل زعيمهم نيميسيو "إل مينشو" أوسيجويرا على يد الجيش: "أنا مطمئن للغاية، كل شيء على ما يرام. سيكون الأمر مذهلاً".

تُعد المكسيك واحدة من الدول الثلاث المضيفة لكأس العالم التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.

لقد اهتزت البلاد ككل، وخاصة غوادالاخارا، بسبب العنف الذي أعقب مقتل زعيم كارتل خاليسكو للجيل الجديد القوي (CJNG).

قُتل ما لا يقل عن 74 شخصًا خلال عملية القبض عليه في مزرعة بالقرب من غوادالاخارا والاشتباكات اللاحقة بين قوات الأمن وأعضاء الكارتل المشتبه بهم.

وبحسب الحكومة، كان واحد فقط من الضحايا مدنياً، لكن السكان والسياح على حد سواء اضطروا للبحث عن مأوى بعد أن أغلق مسلحو العصابات الطرق في 20 ولاية من أصل 32 ولاية مكسيكية وأحرقوا المركبات والمتاجر.



