الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعتزم تطبيق إجراءات جديدة لمكافحة إضاعة الوقت

بحسب ما ذكرته بي بي سي سبورت، قد يُجبر اللاعبون الذين يتلقون العلاج من الإصابة على البقاء خارج الملعب لمدة دقيقة واحدة بموجب مقترحات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يُعد هذا الإجراء واحداً من بين عدد من التدابير لمعالجة اضطراب الإيقاع والوقت الضائع، والتي من المقرر الموافقة عليها في الاجتماع العام السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) يوم السبت.

لا يوجد حاليًا أي نص في القوانين يحدد المدة التي يجب أن يبقى فيها اللاعبون المصابون على الهامش.

يحق للروابط الرياضية وضع إرشاداتها الخاصة، حيث اعتمد الدوري الإنجليزي الممتاز قاعدة الـ 30 ثانية منذ موسم 2023-24.

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجاربه الخاصة في كأس العرب في ديسمبر، والتي تطلبت من اللاعب البقاء خارج الملعب لمدة دقيقتين.

يقول رئيس لجنة الحكام في الفيفا، بييرلويجي كولينا، إن قاعدة الدقيقتين تهدف إلى تقليل إهدار الوقت وتحسين سير المباراة.

وهذا يعكس النهج الذي تتبعه دوري كرة القدم الرئيسي، والذي يتم تفعيله إذا بقي اللاعب على الأرض لأكثر من 15 ثانية وتدخل أخصائي العلاج الطبيعي.

في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم في يناير، تم الاتفاق على إضافة فترة زمنية محددة إلى القوانين، ولكن كان هناك خلاف حول طول الوقت ومعارضة شديدة لدقيقتين.

تم اقتراح دقيقة واحدة كحل وسط، لكن بي بي سي سبورت تفهم أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الآثار السلبية.

أثار مانشستر يونايتد غضب الجماهير الموسم الماضي عندما اضطر ماتياس دي ليخت لمغادرة الملعب بسبب جرح، وسجل برينتفورد هدفاً من ركلة ركنية بينما كان خارج الملعب.

يكمن الخوف في أن غياب دقيقة واحدة سيجعل من المرجح بشكل كبير أن يستقبل الفريق هدفًا عندما ينقصه 10 لاعبين.

اقرأ أيضا: IFAB يوافق على اقتراح FIFA لخمسة تداعيات خلال المباريات

ثلاثون ثانية كافية لإثارة الإحباط بين المشجعين - وقد تؤدي العواقب غير المقصودة للأهداف التي يتم تلقيها إلى زيادة الضغط على المسؤولين.

هناك قبول بأن اللاعبين يستخدمون الإصابات المزعومة كوسيلة لإيقاف اللعب، ولكن يُعتقد أن تمديد المهلة الزمنية قد يعاقب اللاعبين المصابين بالفعل بشكل غير مبرر.

هناك بعض الاستثناءات.

إذا تلقى اللاعب الخصم بطاقة صفراء أو حمراء، فلا يُشترط على اللاعب المصاب البقاء خارج الملعب. ويُستثنى من ذلك حراس المرمى، بينما يُسمح لمنفذ ركلة الجزاء بالبقاء في الملعب.

مع ذلك، لا يُتوقع أن يصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) أي قرار بشأن الوقت المستقطع التكتيكي. يحدث هذا عندما يسقط حارس المرمى بعيدًا عن الكرة ليتمكن المدرب من إعطاء تعليمات جديدة للفريق.

ناقشت اللجان الاستشارية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) هذه المسألة باستفاضة، ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حل.

بعد نجاح قاعدة الثماني ثوانٍ لحراس المرمى الذين يمسكون بالكرة، من المقرر الموافقة على إجراءات العد التنازلي الجديدة.

ستتم إضافة عملية مماثلة لركلات المرمى ورميات التماس، حيث ستنتقل حيازة الكرة إلى الفريق المنافس إذا استغرقت العملية وقتاً طويلاً.

سيتم تطبيق حد زمني قدره 10 ثوانٍ على اللاعبين المستبدلين - إذا لم يغادروا الملعب، فلن يُسمح للبديل بالدخول.

يتعين على الفريق أن يلعب بعشرة لاعبين حتى التوقف التالي، ويجب أن يكون ذلك بعد 60 ثانية على الأقل.

من المتوقع أن يوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على مراجعات حكم الفيديو المساعد للبطاقات الصفراء الثانية الممنوحة بشكل خاطئ، وكذلك، كخيار إضافي في المسابقات، على الركنيات.



