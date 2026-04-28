    الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيغير قواعد الإيقاف بسبب البطاقة الصفراء في كأس العالم 2026

    أفادت قناة RTE أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) يعتزم تغيير قواعد الإيقاف بسبب البطاقة الصفراء في كأس العالم هذا الصيف.

    من المتوقع أن يقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نقطة عفو ثانية، مما يعني أنه سيتم إلغاء البطاقات الصفراء بعد كل من دور المجموعات وربع النهائي.

    سيؤدي ذلك إلى تقليل خطر غياب اللاعبين عن مباريات خروج المغلوب الكبيرة في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    يُعتقد أن النظام الحالي - الذي بموجبه يؤدي الحصول على إنذارين حتى ربع النهائي إلى الإيقاف - غير عادل في النظام الموسع المكون من 48 فريقًا، والذي يتضمن جولة إضافية.

    من المقرر مناقشة هذه المسألة في اجتماع مجلس الفيفا في فانكوفر يوم الثلاثاء.


    جيمس صانع محتوى رياضي ومحلل رياضي. كما غطى مباريات دولية لمنتخبي نيجيريا للرجال والسيدات. فيسبوك: James Agberebi

