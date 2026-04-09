يتعاون بنك فيرست بنك مع فنادق إيكو وأكاديمية كي لبطولة أبطال الشطرنج 2026

أعلن بنك FirstBank، المؤسسة المالية الرائدة في غرب إفريقيا ومزود خدمات الشمول المالي الرائد، عن رعايته الاستراتيجية للنسخة الثانية من بطولة ChessMasters، وهي أكبر بطولة شطرنج مدرسية في إفريقيا.

تم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحفي الرسمي للبطولة الذي عقد في 16 مارس 2026 في فندق إيكو سويتس، لاغوس.

بطولة الشطرنج ماسترز 2026 تحظى بدعم كبير من بنك فيرست بنك

بطولة الشطرنج للأساتذة هي بطولة سنوية تهدف إلى تزويد الجيل القادم بمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والقيادة. تستهدف هذه المسابقة الأطفال في المرحلة الابتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا.

تم تنظيم برنامج ChessMasters من قبل فنادق وأجنحة إيكو وأكاديمية KEY، وقد تم إنشاؤه لتوفير فرص لآلاف الأطفال في جميع أنحاء نيجيريا لتطوير مهارات تعليمية حديثة، وجمع المدارس معًا على المستوى الوطني.

يُسلط بنك فيرست بنك الضوء على التزامه الراسخ بتطوير الرياضة

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي، قال أولاينكا إيجابيي، القائم بأعمال رئيس قسم التسويق والاتصالات المؤسسية في بنك فيرست بنك: "إن رعايتنا لبطولة الشطرنج 2026 تعكس التزامنا ببناء المواهب والمجتمعات، وتعزيز الشمولية، وتعميق المشاركة من خلال مبادرة First@Sports، وهي منصة تحتفي بالمواهب وتعزز التأثير الاجتماعي من خلال الرياضة".

"مع أكثر من قرن من دعم الرياضات التراثية في نيجيريا، نحن فخورون بشراكاتنا الدائمة - 105 أعوام مع كأس جورجيا، و65 عامًا مع بطولة لاغوس للهواة للجولف، و35 عامًا مع بطولة دالا للتنس على الملاعب الصلبة."

شراكة مع أبطال الشطرنج تتماشى مع أهداف الاستدامة

وأكد إيجابيي كذلك كيف تتوافق الرعاية مع ركائز الاستدامة في بنك فيرست بنك المتمثلة في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية: "نحن ندرك إمكانات الشطرنج في مساعدة الأطفال في سن المدرسة على تحدي أنفسهم والتفكير النقدي والتنافس على أعلى مستوى، وبالتالي نرى البطولة بمثابة منصة انطلاق لحركة عموم أفريقية تستفيد من الشطرنج كأداة للتعليم والتمكين وتنمية القيادة".

"نحن نستغل هذه المنصة كقناة أخرى لتعزيز التأثير الاجتماعي ودفع التغيير الإيجابي في المجتمع."

المنظمون يشيدون بدعم بنك فيرست بنك لبطولة الشطرنج للأساتذة

أعربت كالين شاجوري مودابار، المديرة والمؤسسة المشاركة لـ ChessMasters، وشريكتها داميلولا أوكونكو من أكاديمية Key، عن تقديرهما لدعم FirstBank، مشيرة إلى أن الشراكة ستساعد في توسيع نطاق تأثير ChessMasters وإلهام المزيد من المدارس للمشاركة.

"يسعدنا انضمام بنك فيرست بنك إلينا. سيساهم هذا التعاون في تعزيز تطوير الشطرنج في نيجيريا وتنمية التفكير النقدي لدى الشباب. وبفضل دعم شركاء مثل فيرست بنك، نفتح أبواب المشاركة أمام المزيد من الأطفال والمدارس في نسخة هذا العام"، صرّح مودابار.

الاتحاد يدعم مبادرة لتطوير المواهب الشابة

أشاد الأمير أدينكا أديوول، نائب رئيس الاتحاد النيجيري للشطرنج، بهذه المبادرة، مؤكداً دورها في رعاية المواهب المستقبلية في الشطرنج: "الشطرنج يربط بين الناس والأفكار والفرص. إنه يعلم الأطفال أن يكونوا تحليليين وصبورين، وأن يديروا وقتهم ومواردهم بفعالية. كما أن الشطرنج يحسن التركيز، وقد كان مفيداً بشكل خاص للأطفال المصابين بالتوحد".

بطولة الشطرنج الكبرى 2026 تنطلق في لاغوس

ستُقام النسخة الثانية من بطولة الشطرنج للأساتذة يوم السبت الموافق 2 مايو 2026 في فندق إيكو سويتس بمدينة لاغوس. المسابقة مفتوحة أمام 150 مدرسة في جميع أنحاء لاغوس، ومن المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 700 طالب يتنافسون على جوائز مجموعها 10 ملايين نايرا.

إن مشاركة بنك FirstBank في نسخة 2026 من البطولة تعزز إمكانات بطولة ChessMasters لتصبح منصة انطلاق للأطفال الأفارقة، من خلال الاستفادة من الشطرنج كأداة للتعليم والتمكين وتنمية القيادة.



