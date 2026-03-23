خمسة من نجوم أرسنال ينسحبون من المشاركة الدولية بسبب الإصابات

بحسب ما ذكرته شبكة talkSPORT، فإن آمال أرسنال في الفوز بالثلاثية قد تتعرض لضربة قوية بسبب الإصابات.

يأتي ذلك بعد انسحاب خمسة لاعبين من فريق أرسنال - ويليام ساليبا، وغابرييل، وجوريان تيمبر، وإيبيريتشي إيزي، ولياندرو تروسارد - من المشاركة الدولية يوم الاثنين.

شهد ميكيل أرتيتا استدعاء 20 لاعباً من فريقه الأول للمشاركة في مباريات هذا الشهر.

ومع ذلك، فقد انخفض هذا العدد الآن إلى 15، وقد يضاف ذلك إلى حالات الغياب الحالية بسبب الإصابات في أرسنال، حيث تم استبعاد ميكيل ميرينو لبقية الموسم بسبب كسر في عظم قدمه.

في غضون ذلك، تم استبعاد مارتن أوديجارد من تشكيلة المنتخب النرويجي لمبارياتهم ضد هولندا وسويسرا.

لكن لاعبي أرسنال الخمسة باتوا الآن موضع شك بسبب الإصابة، وذلك بعد خسارتهم في نهائي كأس كاراباو أمام مانشستر سيتي.

انسحب إيزي من تشكيلة المنتخب الإنجليزي لمواجهة أوروغواي واليابان بسبب إصابة في ربلة الساق.

غاب لاعب خط الوسط، الذي حل محله هارفي بارنز في الفريق، عن مباراة الأحد التي خسرها الفريق على ملعب ويمبلي.

كما تم ضم زميله في فريق أرسنال، بن وايت، إلى تشكيلة توماس توخيل ليحل محل مدافع ليفربول السابق جاريل كوانساه.

لم يكن إيزي اللاعب الوحيد الغائب أمام السيتي، حيث كان يوريان تيمبر أيضاً غير متاح.

لم يلعب المدافع منذ خروجه مصاباً أمام إيفرتون في 14 مارس.

تم اختيار تيمبر ضمن تشكيلة المنتخب الهولندي لمواجهة النرويج والإكوادور، لكن تم استبداله الآن بلوتشاريل جيرترويدا لاعب سندرلاند.

وفي سياق آخر، سيبقى كل من ساليبا وغابرييل في النادي خلال فترة التوقف الدولي، حيث سينسحب ثنائي قلب الدفاع من تشكيلتي فرنسا والبرازيل على التوالي.

كان من المقرر أن يلتقي الثنائي في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع كجزء من استعدادات فريقيهما لكأس العالم.

لكن ساليبا يغيب الآن بسبب إصابة في الكاحل، بينما يغيب غابرييل بسبب "ألم في ركبته اليمنى".

يُعد تروسارد اللاعب الخامس والأخير الذي انسحب بسبب الإصابة، حيث لن يسافر المهاجم لمباريات بلجيكا ضد الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.



