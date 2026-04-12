مدرب حراس مرمى فريق فلامينغوز، إيغي: "حراس المرمى هم مدربون متنكرون"

كولا إيغي، عضوة في تشكيلة نيجيريا التي شاركت في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة 2005 في هولندا، والتي عُينت مؤخراً مدربة حراس المرمى في المنتخب النيجيري للسيدات تحت 17 سنة، الملقب بـ"الفلامنجو"، صرحت حصرياً Completesports.com أن حراس المرمى هم "مدربون دون أن يدركوا ذلك".

أدلى حارس مرمى نادي شوتينغ ستارز الرياضي (3SC) السابق في إيبادان بهذا التصريح أثناء رده على أسئلة حول الانتقال من كونه حارس مرمى إلى مدرب.

إيغي يشرح التأثير التكتيكي لحارس المرمى على أرض الملعب

بحسب إيغي، لا يوجد فرق كبير بين الدورين، باستثناء الوعي الذي يأتي مع التدريب الرسمي.

"بطبيعة الحال، هذان دورين مختلفين يتم تنفيذهما في أوقات مختلفة"، هذا ما قاله إيغي، وهو أيضاً مدرب حراس المرمى في نادي شوتينغ ستارز الرياضي، لموقع Completesports.com.

لكن الحقيقة هي أنه حتى كحارس مرمى، فأنت بالفعل مدرب دون أن تدري. على سبيل المثال، أثناء حراسة المرمى، فأنت آخر رجل في الفريق.

"أنت ترى كل لاعب، ترى كل ما يحدث على أرض الملعب، وتتحكم في زملائك في الفريق، وتخبرهم بما يجب عليهم فعله في أي وقت، بالإضافة إلى تنظيم تحركاتهم."

"أثناء قيامك بهذه الأمور، فأنت تؤدي بالفعل دورًا تدريبيًا دون أن تدرك ذلك. ومع ذلك، بصفتك مدربًا متفرغًا، فأنت من يقرر أسلوب اللعب الذي سيتم اعتماده واللاعبين الذين سينفذونه"، هكذا قال إيغي.

إيجي مسرورة بموعد عرض طيور الفلامنجو

قال إيغي إنه سعيد بتعيينه مدرباً لحراس مرمى فريق فلامينغوز، واصفاً ذلك بأنه فرصة أخرى لخدمة نيجيريا.

"لقد خدمت البلاد في الماضي كحارس مرمى على مستويات مختلفة. هذه المرة، تم تقديري ودعوتي للعمل مع المنتخب الوطني للسيدات تحت 17 عامًا"، قال.

"بالنسبة لي، هذه فرصة أخرى لخدمة بلدي، فكما يُقال غالباً، مكافأة العمل الجاد هي المزيد من العمل. أنا سعيد وممتن لمن آمنوا بقدراتي ومنحوني هذه الفرصة."

دعم الأبناء في ممارسة مهنة كرة القدم

عندما سُئل عما إذا كان سيشجع أطفاله على السير على خطاه، أجاب إيغي بالإيجاب، متعهداً بتقديم الدعم الكامل.

وقال: "ابني، فؤاد كولا إيغي، البالغ من العمر 12 عامًا، بدأ بالفعل في ممارسة حراسة المرمى. وهو حاليًا في المرحلة الإعدادية."

واختتم إيغي حديثه قائلاً: "بالتأكيد، سيحصل على دعمي الكامل بنسبة 100%، وكذلك أي من أبنائي الذين يقررون احتراف كرة القدم".

بقلم ساب أوسوجي



