يستعد فريق فلامينغوز لمباراتين وديتين قبل تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة

سيواجه منتخب نيجيريا "فلامينغوس" منتخبي "الجيل القادم" و"ملكات الناصرة" في مباريات ودية نهاية هذا الأسبوع كجزء من استعداداتهم لتصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2026 ضد غينيا.

سيخوض فريق أكيم بوساري معركة ضد فريق الجيل القادم يوم السبت، بينما ستقام المواجهة مع فريق ملكات الناصرة في اليوم التالي.

ستقام المباراتان الوديتان في مشروع جول، أبوجا.

وصل معظم اللاعبين المدعوين إلى فندق سيروب ليجاسي التابع للفريق في أبوجا.

سيواجه منتخب الفلامنجو منتخب غينيا في مباراة الدور التأهيلي الثاني الشهر المقبل.

ستستضيف غينيا مباراة الذهاب بين 22 و24 مايو، بينما من المقرر إقامة مباراة الإياب في نيجيريا في 30 مايو.

من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لكرة القدم 2026 في المغرب في الفترة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2026.

بقلم أديبوي أموسو




