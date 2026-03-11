نجم فريق النسور الطائرة يُسجن لمدة ستة أشهر في النرويج

حُكم على لاعب خط وسط منتخب النسور الطائرة، دانيال داغا، بالسجن لمدة ستة أشهر من قبل محكمة في النرويج.

أدانت المحكمة في مقاطعة نوردمور ورومسدال داغا بارتكاب فعل جنسي دون رضا، وفقًا لما ذكرته صحيفة VG Sporten النرويجية.

كما أُمر الشاب البالغ من العمر 19 عاماً بدفع 10,000 كرونة نرويجية كتكاليف قانونية.

في غضون ذلك، أكد نادي مولده النرويجي، الذي يلعب فيه داغا، هذا التطور، لكنه ذكر أن القضية لم تصبح نهائية قانونياً بعد.

"أبلغ اللاعب، من خلال محاميه، عن استئناف الحكم. وبالتالي، فإن القضية غير ملزمة قانوناً، وسيتم النظر فيها لاحقاً في النظام القضائي"، هذا ما جاء في بيان النادي.

"هذه قضية بالغة الصعوبة بالنسبة لجميع الأطراف المعنية. يتحمل نادي مولده لكرة القدم، بصفته جهة عمل، مسؤولية حماية موظفيه بطريقة دفاعية، مع احترامنا لخطورة الأمر والأعباء التي تترتب عليه على جميع الأطراف المعنية."

"بناءً على الوضع والإجراءات القانونية الجارية، قرر النادي أن اللاعب لن يكون جزءًا من تشكيلة الفريق حتى إشعار آخر."

"فيما يتعلق بالإجراءات القانونية اللاحقة وجميع الأطراف المعنية، فإن نادي مولده إف كيه لا يعلق على الأمر أكثر من ذلك في هذه اللحظة."



