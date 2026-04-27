لاعب خط وسط فريق النسور الطائرة السابق يطمح لتسجيل المزيد من الأهداف مع أبردين

أفادت التقارير أن لاعب خط الوسط السابق لفريق "النسور الطائرة"، أفيس أريميو، مصمم على تسجيل المزيد من الأهداف مع أبردين. Completesports.com.

سجل أريميو الهدف الحاسم في فوز أبردين 1-0 على كيلمارنوك في نهاية الأسبوع الماضي.

ويقول لاعب خط الوسط إنه قد يكون هناك المزيد في المستقبل.

"هذا ما كنت أبحث عنه دائمًا، الكرات المرتدة بعد العرضيات، وبعد الركلات الركنية، لأني أفضل البقاء خارج منطقة الجزاء. في النرويج، سجلت هدفًا مشابهًا، وأتدرب على ذلك في التدريبات وأثناء الإحماء. أنا معتاد على هذا المركز، لذا أتمنى دائمًا أن تأتي الكرة إليّ. إذا حصلت على عشر كرات من هذا النوع، فربما أسجل سبعة أهداف"، هكذا صرّح أريميو للموقع الرسمي للنادي.

"هذا سيحفزني أكثر على التسديد من خارج منطقة الجزاء. لدينا أربع مباريات متبقية. أتمنى تحقيق المزيد. هذا يمنحني المزيد من الشجاعة للاستمرار خلال مبارياتي."

أشعر أنني ألعب بشكل أفضل لأن لياقتي البدنية تحسنت كثيراً الآن. عندما انضممت للفريق، كان من المفترض أن تكون مباراتي الأولى ضد سلتيك، لكنني تحدثت مع المدرب وأخبرته أنني لست مستعداً لهذه المباراة بسبب مستوى لياقتي. يجب أن يُشركوني تدريجياً، وأن ألعب 45 دقيقة، أو حتى ساعة، حتى أستعيد لياقتي. لم أصل بعد إلى أفضل مستوياتي، لكنني بدأت أُظهر جودتي في المباريات.

كان فوز اليوم فوزًا كبيرًا لنا، وهذا واضح في ترتيب الدوري. لكن هذه ليست النهاية. علينا مواصلة التقدم والتركيز على مباراة ليفينغستون. ستكون مباراة صعبة، لذا علينا الاستمرار. يجب أن نتجاوز هذه المباراة، فقد انتهت، وعلينا التركيز على الحاضر. أعتقد أن أمامنا الكثير لنفعله لأن جميع الفرق في الترتيب تكافح من أجل البقاء في الدوري. لم نصل إلى تلك المرحلة بعد.

قبل انتقالي إلى أبردين، تحدثتُ مع العديد من اللاعبين المخضرمين في نيجيريا. تحدثتُ معهم عن أبردين، فهو نادٍ كبير، لطالما كان حاضرًا في البطولات الأوروبية، ويحافظ على مكانه ضمن المراكز الستة الأولى كل موسم. عندما انضممتُ إلى الفريق، كنتُ آمل أن أساهم في وصوله إلى المراكز الستة الأولى والمنافسة على التأهل للبطولة الأوروبية، ولكن للأسف لم نتمكن من ذلك. هدفنا الآن هو تجنب الهبوط. في الموسم المقبل، سنبدأ من جديد ونضع أبردين في مكانه الطبيعي.

بقلم أديبوي أموسو



