لاعب خط وسط سابق في منتخب نيجيريا ينضم إلى نادي بابرونجاس الليتواني

أفادت التقارير أن أوجيني أونازي قد حسم انتقاله إلى نادي بابرونجاس، أحد أندية الدرجة الثانية في ليتوانيا. Completesports.com.

لعب لاعب خط الوسط الدفاعي آخر مرة في إيطاليا لصالح فريق سيري د، SSD Città di Acireale.

أونازي، الذي سبق له اللعب في ليتوانيا مع نادي زالغيريس، سيرتدي القميص رقم 23 في ناديه الجديد.

بدأ اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً مسيرته الاحترافية في إيطاليا مع نادي لاتسيو.

لعب أونازي في تركيا لصالح طرابزون سبور ودنيزلي سبور.

كما خاض الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2013 فترات في الدنمارك والمملكة العربية السعودية والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

كما مثّل نيجيريا على مستوى تحت 17 سنة وتحت 20 سنة.



