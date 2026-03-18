مباريات ودية: شيلي تكشف عن تشكيلتها للمباراتين الوديتين ضد إيران والأردن

أعلن إريك شيلي، مدرب منتخب نيجيريا، عن قائمة تضم 23 لاعباً لخوض مباريات ودية دولية قادمة ضد إيران والأردن، بحسب التقارير. Completesports.com.

اختارت تشيلي قائد الفريق ويلفريد نديدي، ولاعب خط وسط فولهام أليكس إيوبي، وجناح أتلتيكو مدريد أديمولا لوكمان في التشكيلة.

كما استدعى تشيلي حارس المرمى المحترف في إيطاليا مادوكا أوكوي، والمدافع أولواسيميلوجو أجايي، ولاعب الوسط فرانك أونيكا، والمهاجمين سيمون موسيس، وصامويل تشوكويزي، وأكور آدامز، وبول أونواتشو.

تم استدعاء المدافع إيمانويل أولواسجون فرنانديز، المقيم في اسكتلندا، لأول مرة، وكذلك المهاجم فيليب أوتيل، المقيم في ألمانيا، وكولينز ييرا سور، لاعب نادي جينك البلجيكي، وهو لاعب دولي سابق في فئة الشباب.

سيواجه منتخب النسور الخضراء منتخب إيران في أنطاليا، تركيا يوم الجمعة 27 مارس (مع انطلاق المباراة في الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي)، ثم منتخب الأردن يوم الثلاثاء 31 مارس (مع انطلاق المباراة في الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي).

كان من المقرر أصلاً إقامة المباريات في استاد عمان الدولي الذي يتسع لـ 17,000 متفرج واستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الذي يتسع لـ 62,000 متفرج (أيضاً في عمان)، ولكن تم نقلها إلى مكان جديد بعد اندلاع الصراع العسكري في الشرق الأوسط.

القائمة الكاملة

حراس المرمى: مادوكا أوكوي (أودينيزي، إيطاليا)؛ أديلي أديبايو (نادي فولوس اليوناني)؛ فرانسيس أوزوهو (نادي أومونيا القبرصي)

المدافعون: كالفين باسي (فولهام، إنجلترا)؛ أولواسيميلوجو أجايي (هال سيتي، إنجلترا)؛ برايت أوساي صامويل (برمنغهام سيتي، إنجلترا)؛ برونو أونيمايتشي (أولمبياكوس اليوناني)؛ زيدو سانوسي (إف سي بورتو، البرتغال)؛ إيجوه أوجبو (سلافيا براغ، جمهورية التشيك)؛ إيمانويل فرنانديز (جلاسكو رينجرز الأسكتلندي)

لاعبو الوسط: أليكس إيوبي (فولهام، إنجلترا)؛ فرانك أونيكا (كوفنتري إف سي، إنجلترا)؛ ويلفريد نديدي (نادي بشكتاش التركي)؛ رافائيل أونيديكا (كلوب بروج البلجيكي)؛ فيسايو ديلي باشيرو (إس إس لاتسيو، إيطاليا)

مهاجمون: أديمولا لوكمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)؛ صامويل تشوكويزي (فولهام، إنجلترا)؛ سيمون موسيس (باريس إف سي، فرنسا)؛ تشيديرا إيجوك (إشبيلية، إسبانيا)؛ بول أونواتشو (طرابزون سبور، تركيا)؛ وأكور آدامز (إشبيلية، إسبانيا)؛ فيليب أوتيل (هامبرغر إس في، ألمانيا)؛ كولينز ييرا سور (KRC جينك، بلجيكا)

بقلم أديبوي أموسو



