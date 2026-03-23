المباريات الودية: أمام أوكوي الكثير ليثبته أمام إيران والأردن – أمو

يعتقد المدرب السابق لفريق النجوم الصاعدة، فاتاي أمو، أن حارس مرمى النسور الخضراء، مادوكا أوكوي، لديه الكثير ليثبته أمام إيران والأردن للاحتفاظ بالمركز الأول من ستانلي نوابالي.



تجدر الإشارة إلى أن نوابالي تم استبعاده من تشكيلة نيجيريا المكونة من 23 لاعباً للمباريات الودية الدولية القادمة لأنه حالياً بدون نادٍ بعد رحيله عن فريق تشيبا يونايتد الجنوب أفريقي في فبراير 2026.



ومع ذلك، سيحصل أوكوي، الذي قدم أداءً مثيرًا للإعجاب مع أودينيزي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، على فرصة لحراسة المرمى.

كانت آخر مباراة له مع نيجيريا هي الهزيمة 2-1 أمام رواندا في أويو خلال تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وهي مباراة أقيمت في غياب ستانلي نوابالي.



تحدث مع Completesports.comصرح أمو بأن أوكوي لديه الكثير ليثبته في الفريق إذا أراد أن يزيح نوابالي من المركز الأول.



"لا شك أن أوكوي كان مثيرًا للإعجاب بالنسبة لأودينيزي بالنظر إلى أدائه في الدوري الإيطالي. ومع غياب نوابالي، قد تكون هذه فرصة له لإثبات جدارته مع المنتخب الوطني الأول."



لا تفهموني خطأً، فنحن جميعاً نعرف قدراته، لكن عليه أن يثبت الكثير إذا أراد أن يكون الحارس الأساسي لمنتخب النسور الخضراء. قد يكون وضع نوابالي الحالي نعمةً مُقنّعة له ولحراس المرمى الآخرين الذين دُعوا للمشاركة في البطولة الرباعية.



