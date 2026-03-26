مباريات ودية: على منتخب النسور الخضراء إثبات جدارته بكأس العالم أمام إيران والأردن - إيروها

تحدى بن إيروها، المدافع النيجيري السابق، المنتخب الوطني الأول، النسور الخضراء، لاستغلال المباراتين الوديتين الدوليتين يوم الجمعة والثلاثاء المقبل ضد إيران والأردن لإظهار ما سيفتقده عشاق كرة القدم في نيجيريا خلال نهائيات كأس العالم 2026 في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. Completesports.com التقارير.

يستعد منتخب النسور الخضراء لمواجهة إيران، بينما يصطدم منتخب الأردن بتركيا.

سيواجه منتخب النسور الخضراء منتخب إيران في المباراة الأولى من مباراتين وديتين في تركيا، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أنطاليا، وهو ملعب يتسع لـ 29,307 متفرج، في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت نيجيريا (الرابعة عصراً بتوقيت تركيا).

مباراة ودية في الأردن تنتظر النسور الخضراء في المباراة القادمة

يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، سيواجه منتخب النسور الخضراء منتخب الأردن في مباراة ودية دولية أخرى على نفس الملعب.

مباريات ودية للنسور الخضراء تثير الندم على المشاركة في كأس العالم - إيروها

قال إيروها، وهو عضو في تشكيلة نيجيريا التي شاركت لأول مرة في كأس العالم FIFA في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994 والفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 1994 في تونس، لموقع Completesports.com من مقر إقامته في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، إن النيجيريين ما زالوا يشعرون بالاستياء من غياب الفريق عن كأس العالم 2026.

وأشار إلى أن منتخب النسور الخضراء لا يمكنه تعويض الجماهير إلا من خلال تقديم أداء قوي في المباراتين الوديتين، وهو ما يعكس ما كان متوقعاً في كأس العالم.

"إنها مباراة ودية، لكن يجب أن أقول إن المباريات التي يشارك فيها منتخب النسور الخضراء تُنظر إليها دائمًا من منظور يتجاوز المباريات الودية"، هكذا قال إيروها.

"النيجيريون شغوفون للغاية بمباريات منتخب النسور الخضراء، سواء كانت ودية أو رسمية. فهي تُضفي رونقًا على مشهد كرة القدم العالمي بفضل نجومنا المتألقين في مختلف أنحاء العالم. الجميع - نيجيريون وغير نيجيريين على حد سواء - يتوقون لمشاهدة المنتخب يلعب. وهاتان المباراتان ضد إيران والأردن ليستا استثناءً."

لقد اطلعت على قائمة اللاعبين الموجودين بالفعل في المعسكر للمباراتين. كم أتمنى لو كان الفريق حاضراً في كأس العالم! هاتان المباراتان كانتا ستمنحاننا فكرة عما يمكن توقعه منهم في البطولة.

واختتم الرجل البالغ من العمر 56 عاماً حديثه قائلاً: "لكن الحقيقة المحزنة هي أن هذه المباريات لن تذكرنا إلا بما سنفتقده في نهائيات كأس العالم في حال غيابنا عن البطولة".

لا يزال غياب نيجيريا عن كأس العالم مؤلماً للجماهير

شاركت نيجيريا في ست نهائيات لكأس العالم لكرة القدم - 1994 (الولايات المتحدة الأمريكية)، 1998 (فرنسا)، 2002 (كوريا/اليابان)، 2010 (جنوب إفريقيا) و2018 (روسيا).

ومن المفارقات أن الهزيمة بركلات الترجيح 3-4 أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة الملحق في 16 نوفمبر في المغرب، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، بددت آمال نيجيريا في التأهل السابع لكأس العالم FIFA.

في الأسبوع الماضي فقط، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) احتجاج نيجيريا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب مزاعم إشراك لاعبين غير مؤهلين في التصفيات.

بقلم ساب أوسوجي



