مباريات ودية: مدافع طرابزون سبور نوايو يحل محل باسي المصاب

تم استدعاء مدافع طرابزون سبور تشيبويكي نوايو كبديل للمصاب كالفين باسي، وذلك قبل المباريات الودية التي سيخوضها منتخب النسور الخضراء ضد إيران والأردن.

تم الإعلان عن أول استدعاء لنوايو على حساب سوبر إيجلز إكس اليوم (الخميس).

تم إدراج باسي في البداية في قائمة المباريات الودية، لكنه اضطر للانسحاب بسبب إصابة في الظهر.

سيواجه منتخب نيجيريا نظيره الإيراني يوم الجمعة الموافق 27 مارس، قبل أن يواجه الأردن يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس. وستقام المباراتان في أنطاليا، تركيا.

في 3 مارس 2023، تم استدعاء نوايو إلى منتخب نيجيريا تحت 23 عامًا للمشاركة في مباريات التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 للرجال.

بدأ اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مسيرته الاحترافية في نيجيريا مع نادي هارتلاند إف سي في عام 2021، وفي 22 أكتوبر 2022، انتقل إلى نادي إنييمبا وساعدهم على الفوز بلقب الدوري النيجيري للمحترفين لكرة القدم لموسم 2022-23.

في 4 سبتمبر 2024، انتقل إلى نادي وولفسبيرغر إيه سي النمساوي لكرة القدم (البوندسليغا) بعقد يمتد حتى عام 2027، وشارك أساسياً في المباراة النهائية التي فاز فيها وولفسبيرغر بكأس النمسا لموسم 2024-25، وهو أول لقب محلي له على الإطلاق.

في هذا الموسم، سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة في 10 مباريات في الدوري التركي الممتاز.

بقلم جيمس أغبيريبي



