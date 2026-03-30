نصيحة ودية: تعاملوا مع مباراة الأردن كما لو كانت نهائي كأس العالم - لاعب دولي سابق ينصح النسور

نصح اللاعب الدولي النيجيري السابق فرايدي إيكبو منتخب النسور الخضراء بالتعامل مع المباراة ضد الأردن كما لو كانت نهائي كأس.



بعد فوزها في المباراة الافتتاحية، ستسعى نيجيريا للسيطرة على البطولة الاستعراضية التي تضم أربعة منتخبات عندما تواجه الأردن مساء الثلاثاء في ملعب مردان.



يحتل منتخب النسور الخضراء المركز السادس والعشرين عالمياً، وسيكون المرشح الأوفر حظاً للفوز على منتخب الأردن المصنف في المركز الرابع والستين، لكنهم سيحذرون من التهديد الذي يشكله خصم منضبط.

تحدث مع Completesports.comحث إيكبو منتخب النسور الخضراء على أن يكونوا أكثر اتساقاً في نهجهم في المباراة ضد الأردن.



لا يوجد فرق كبير بين إيران والأردن من حيث أسلوب اللعب. ومع ذلك، فإن الأهم هو أن يتعامل اللاعبون مع المباراة كما لو كانت نهائي كأس، على الرغم من أنها مجرد مباراة ودية.



"سيكون منتخب الأردن حريصاً على تقديم أداء مميز لأنه سيلعب في كأس العالم 2026، بينما ستستخدم نيجيريا المباراة لخلق مستوى من التفاهم والترابط بين اللاعبين."



