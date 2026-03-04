مباراة ودية: مدرب الكاميرون يعرب عن أسفه للهزيمة أمام منتخب نيجيريا للسيدات

أعرب مايك ندومو، مدرب منتخب الكاميرون للسيدات "اللبؤات التي لا تقهر"، عن خيبة أمله من هزيمة فريقه أمام منتخب "سوبر فالكونز".

خسر منتخب الكاميرون بنتيجة 3-1 أمام منتخب "سوبر فالكونز" في مباراة ودية أقيمت على ملعب "ميليتاري" في ياوندي مساء الثلاثاء.

حقق منتخب "اللبؤات غير المروضة" فوزاً بنتيجة 1-0 على بطلات أفريقيا في المباراة الودية الأولى التي أقيمت يوم السبت الماضي استعداداً لكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026.

لكن نيجيريا ثأرت لهزيمتها بأداء قوي في المباراة الودية الثانية.

سجل أصحاب الأرض هدف افتتاح المباراة عن طريق كريستيان في الدقيقة السابعة.

لكن فريق سوبر فالكونز عاد بقوة بفضل أهداف من تشيويندو إيهيزو، وأومورينسولا باباجيد، وميشيل ألوزي.

وقال ندومو إنهم منحوا فريق جوستين مادوجو مساحة كبيرة جداً للسيطرة على المباراة.

"لقد سمحنا لنيجيريا بمحاصرتنا واللعب في نصف ملعبنا. وجاءت الأهداف بسرعة كبيرة"، هكذا قال في رد فعله بعد المباراة.

"ما زلنا في مرحلة التحضير، وسنواصل العمل من أجل بطولة كأس العالم لكرة القدم حتى صدور البيان الرسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم."

بقلم أديبوي أموسو



