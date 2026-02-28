إغلاق القائمة
    منتخبات نيجيريا الوطنية

    مباراة ودية: الكاميرون ضد فريق سوبر فالكونز في ياوندي

    أديبوي أموسوBy لا توجد تعليقاتلا تقرأ أبدًا

    خسر منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) بنتيجة 1-0 أمام منتخب الكاميرون (إندوميتابل ليونيسيس) في مباراة ودية استعدادية لكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، أقيمت على ملعب ياوندي العسكري يوم السبت، بحسب التقارير. Completesports.com.

    بدأ منتخب "سوبر فالكونز" المباراة بشكل جيد، حيث وضعوا الدفاع الكاميروني تحت ضغط مستمر، لكنهم لم يتمكنوا من تحويل سيطرتهم إلى هدف.

    استقرت الكاميرون تدريجياً في المنافسة وصنعت فرصها الخاصة.

    اقرأ أيضا:نادوزي: منتخب الصقور الخارقة ليس تحت ضغط للدفاع عن لقب كأس العالم للأسماك

    أجرت نيجيريا عدداً من التغييرات بعد الاستراحة، لكنها ما زالت غير قادرة على تحقيق الاختراق.

    كما تقوم اللبؤات التي لا تقهر بشن غارات عرضية في الخطوط الأمامية.

    سجل منتخب الكاميرون هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

    سيتواجه الفريقان في المباراة الودية الثانية أيضاً على ملعب "ميليتاري" يوم الثلاثاء المقبل.

    بقلم أديبوي أموسو


    سهم.
    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    مقالات ذات صلة المنشورات

    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.