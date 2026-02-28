مباراة ودية: الكاميرون ضد فريق سوبر فالكونز في ياوندي

خسر منتخب نيجيريا للسيدات (سوبر فالكونز) بنتيجة 1-0 أمام منتخب الكاميرون (إندوميتابل ليونيسيس) في مباراة ودية استعدادية لكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026، أقيمت على ملعب ياوندي العسكري يوم السبت، بحسب التقارير. Completesports.com.

بدأ منتخب "سوبر فالكونز" المباراة بشكل جيد، حيث وضعوا الدفاع الكاميروني تحت ضغط مستمر، لكنهم لم يتمكنوا من تحويل سيطرتهم إلى هدف.

استقرت الكاميرون تدريجياً في المنافسة وصنعت فرصها الخاصة.



أجرت نيجيريا عدداً من التغييرات بعد الاستراحة، لكنها ما زالت غير قادرة على تحقيق الاختراق.

كما تقوم اللبؤات التي لا تقهر بشن غارات عرضية في الخطوط الأمامية.

سجل منتخب الكاميرون هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

سيتواجه الفريقان في المباراة الودية الثانية أيضاً على ملعب "ميليتاري" يوم الثلاثاء المقبل.

بقلم أديبوي أموسو



