سجل كارني تشوكويميكا هدفاً في أول ظهور له، حيث سحق المنتخب النمساوي منتخب غانا "النجوم السوداء" بنتيجة 5-1 في مباراة ودية دولية أقيمت على ملعب إرنست هابل في فيينا يوم الجمعة.

عانى منتخب النجوم السوداء من أجل إيجاد أي إيقاع طوال المباراة، مما سمح للفريق المضيف بالسيطرة على معظم فترات المباراة.

افتتحت النمسا التسجيل عكس مجريات اللعب في الدقيقة 12 عندما سجل مارسيل سابيتزر ركلة جزاء بعد أن لمس المدافع جوناس أدجيتي الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وضع الهدف غانا في موقف دفاعي، واستغلت النمسا الأخطاء الدفاعية طوال المباراة. في الدقيقة 51، مرر سابيتزر كرة حاسمة لمايكل غريغوريتش ليسجل الهدف الثاني للنمسا، حيث ساهم سوء تحكم كاليب ييرينكي بالكرة في هذه الفرصة.

عززت النمسا تقدمها أكثر في الدقيقة 69 عندما رد غريغوريتش الجميل، حيث مرر الكرة إلى ستيفان بوش ليسجل الهدف الثالث.

كان أداء النجوم السوداء ضعيفاً إلى حد كبير في الهجوم، حيث كافحوا لخلق أي فرص حقيقية حتى سجل القائد جوردان أيو هدفاً شرفياً في وقت متأخر من المباراة.

أضافت النمسا هدفين آخرين عن طريق كارني تشوكويميكا ونيكولاس سيوالد.



