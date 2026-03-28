مباراة ودية: النسور كانوا أقوياء بدنياً – غالنوي يعلق على خسارة إيران أمام نيجيريا

كشف مدرب المنتخب الإيراني أمير قلنوي أن لاعبي النسور الخضراء كانوا أقوياء بدنياً في خسارتهم 2-1 يوم الجمعة في البطولة التي ضمت أربعة منتخبات.



افتتح موسى سيمون التسجيل بعد خمس دقائق فقط، قبل أن تُضاعف نيجيريا تقدمها بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني بهجمة جماعية مُتقنة. وقدّم أديمولا لوكمان تمريرة حاسمة دقيقة لأدامز، الذي أنهى الهجمة بهدوء مُسجلاً الهدف الثاني.



قلصت إيران الفارق في الدقيقة 67 عن طريق مهدي طارمي، الذي أنهى الهجمة ببراعة ليخلق مرحلة نهائية متوترة من المباراة.

وفي رد فعله بعد المباراة، قال غالينوي في محادثة مع وكالة تسنيم للأنباءوأشاد بالنهج البدني الذي اتبعه منتخب النسور الخضراء في المباراة وكيف تعاملت إيران معه.



"أعتقد أن هذه كانت مباراة تحضيرية مفيدة للغاية، خاصة وأننا تمكنا من تطبيق الخطة البديلة في الدفاع ضد فريق قوي وبدني مثل نيجيريا."



"كان المنتخب النيجيري فريقًا جيدًا للغاية، وجميع اللاعبين الأحد عشر في هذا الفريق يلعبون في دوريات أوروبية كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا واليونان وتركيا."



"يحتاج المنتخب الوطني إلى مثل هذه المباريات. كما حاولنا إشراك المزيد من اللاعبين. ولحسن الحظ، مع القواعد الجديدة وإمكانية إجراء ثمانية تبديلات، أتيحت لنا فرصة جيدة لتقييم لاعبين مختلفين."



