مباراة ودية: فوز النسور على إيران، خطوة جيدة نحو إعادة بناء المنتخب – إيكبو

يعتقد اللاعب الدولي النيجيري السابق فرايدي إيكبو أن فوز منتخب النسور الخضراء 2-1 على إيران في بطولة يوم الجمعة التي تضم أربعة منتخبات يمثل خطوة جيدة نحو عملية إعادة بناء المنتخب الوطني الأول.



افتتحت نيجيريا التسجيل في الدقيقة السادسة عندما سدد موسى سيمون من منتصف منطقة الجزاء بعد تمريرة من صامويل تشوكويزي ليمنح نيجيريا التقدم المبكر.



ضاعفت نيجيريا تقدمها بعد فترة وجيزة من استئناف المباراة في الدقيقة 51. سدد أكور أدامز الكرة في الشباك من مسافة قريبة بعد تمريرة من أديمولا لوكمان.



لكن إيران قلصت الفارق في الدقيقة 67 عن طريق مهدي طارمي لتشعل آمال العودة.

رد فعل بعد المباراة، إيكبو، في محادثة مع Completesports.com, صرح بأنه معجب بفوز منتخب النسور الخضراء على إيران.



كما أشاد بالثنائي سيمون وآدامز لاستغلالهما فرص تسجيل الأهداف.



"هذا فوز جيد لمنتخب النسور الخضراء ضد إيران بالنظر إلى حقيقة أن هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها اللاعبون معًا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025."



سيساهم هذا الفوز بلا شك في تعزيز ثقة اللاعبين الآن بعد أن بدأت عملية إعادة بناء الفريق. أتوقع أداءً أفضل من هذا عندما يواجه الفريق الأردن في مباراته الأخيرة.



"علينا البناء على ما لدينا حاليًا. ويسعدني أن عملية إعادة البناء قد بدأت قبل تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027. لا نريد تكرار ما حدث في تصفيات كأس العالم 2026، لذا كلما بدأنا العملية مبكرًا، كان ذلك أفضل للمنتخب الوطني."



