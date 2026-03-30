مباراة ودية: ألمانيا تحافظ على تفوقها على غانا بعد فوزها 2-1

مع اقتراب كأس العالم 2026، عزز المنتخب الألماني سلسلة انتصاراته إلى سبع مباريات متتالية بفوزه على غانا بنتيجة 2-1 مساء اليوم. وسجل كاي هافرتز والبطل المحلي دينيز أونداف هدفي الفوز، مما أسعد جماهير ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتغارت، بحسب ما أفاد موقع bulinews.com.

بدا المنتخب الألماني خطيراً منذ البداية، حيث توغل كاي هافرتز خلف المدافعين ليستقبل تمريرة فلوريان فيرتز. وصلت الكرة العرضية إلى نيك وولتميد الذي سددها ببراعة مرت بجوار القائم. وفي الهجمة التالية المهمة، سدد هافرتز كرة أخرى ارتدت من القائم من ركلة حرة.

استمر الحصار على مرمى غانا، حيث تصدى دفاعهم ببسالة لتسديدتي نيكو شلوتربيك وجوناثان تاه. وسرعان ما انهمرت الأمطار بغزارة. في هذه المرحلة، لم يلمس الغانيون الكرة كثيرًا، لكنهم بدوا أكثر تماسكًا.

في هجمة نادرة للمنتخب الغاني، أرسل أنطوان سيمينيو عرضية خطيرة من الجهة اليمنى تصدى لها جوشوا كيميتش ببراعة. واعتقد أصحاب الأرض أنهم تقدموا في النتيجة بعد مرور نصف ساعة، لكن الحكم ألغى هدف وولتميد بداعي التسلل قبل أن يسجل فيرتز هدف الفوز.

سرعان ما أثمرت محاولات هافرتز المتكررة أمام المرمى عن هدف محقق. اصطدمت تسديدة أنجيلو ستيلر، التي كانت متجهة نحو المرمى، بذراع جوناس أدجيتي. تدخلت تقنية الفيديو المساعد (VAR) ورصدت المخالفة، مما سمح لهافرتز بالتقدم إلى نقطة الجزاء وتسجيل هدف الفوز في مرمى بن أساري.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى جوليان ناجلسمان ثلاثة تغييرات، حيث دخل أنطونيو روديجر ولينارت كارل ودينيز أونداف، اللاعب المفضل لدى الجماهير، بدلاً من تاه وجنابري وهافرتز. سعى منتخب غانا إلى إدراك التعادل سريعاً، لكن شلوتربيك تصدى لتسديدة أدو من مسافة قريبة.

في المقابل، استمر سوء حظ وولتميد، حيث سدد كرة كارل العرضية من الجهة اليمنى لتصطدم بالعارضة. ومع توفر المزيد من التبديلات، استعان المنتخب الألماني بديفيد راوم، وجوشا فاغنومان، وليون غوريتزكا، وكريس فوريتش في الثلث الأخير من المباراة.

لكنّ الأمور انقلبت رأسًا على عقب عندما سجّل منتخب غانا هدف التعادل بهجمة مرتدة سريعة. انطلق ديريك كوهن، نجم يونيون برلين، متجاوزًا فاغنومان، ثم مرّر الكرة عرضيةً إلى البديل عبد الفتاح الذي أسكنها الشباك داخل منطقة الجزاء. وكاد بعض مشجعي النجوم السوداء أن يفرحوا فرحًا شديدًا.

دخل ليروي ساني بديلاً لوولتميد قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، وكان ذلك بمثابة الشرارة التي أشعلت فتيل التحول في مجريات اللعب. مرر غوريتزكا الكرة إلى الجناح في موقع مركزي، الذي سددها برأسه نحو القائم البعيد. وبشكلٍ أشبه بالشعر، كان أونداف ينتظر عند القائم البعيد ليسجل هدف الفوز.



