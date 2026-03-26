مباراة ودية: إيران تسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النسور – أبرغوي

أعرب حسين أبرغوي، مدافع بيرسيبوليس، عن ثقته في أن إيران ستحقق نتيجة إيجابية ضد النسور الخضراء قبل مواجهة يوم الجمعة في البطولة الرباعية.



أبرغوي، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباءوأكد أن اللاعبين مستعدون بدنياً وعقلياً للمباراة على الرغم من الحرب المستمرة في إيران.



"الحمد لله، تدريبنا يسير على ما يرام ولدينا معسكر تدريبي جيد جداً."

"أتمنى أن نتمكن من إسعاد الناس بتحقيق نتائج جيدة ضد نيجيريا وكوستاريكا، لأن هذه المباراة خطوة مهمة نحو المشاركة في كأس العالم."



"خلال الفترة القصيرة التي قضيناها في تركيا، تدربنا جيداً. جميع لاعبي المنتخب الوطني محترفون أيضاً، وليس الأمر كما لو أنهم استراحوا فقط منذ بدء الحرب."



"جميع الأطفال يتدربون بشكل فردي. حالتنا البدنية جيدة ويمكننا منافسة نيجيريا."



