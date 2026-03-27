مباراة ودية: أوكوي، لوكمان، وآدامز يبدأون أساسيين مع منتخب نيجيريا ضد إيران

أعلن إريك تشيل، مدرب منتخب نيجيريا، عن تشكيلة أساسية قوية لمباراة فريقه الودية ضد المنتخب الإيراني، بحسب التقارير.

سيبدأ مادوكا أوكوي في حراسة المرمى متقدماً على فرانسيس أوزوهو وأديبايو أديلي.

سيبدأ برايت أوساي-صامويل وبرونو أونيمايتشي في مركز الظهير.

وسيلعب إيغو أوجبو جنبًا إلى جنب مع مدافع هال سيتي سيمي أجايي في الدفاع.

سيتولى الكابتن ويلفريد نديدي وأليكس إيوبي قيادة خط الوسط.

سيقود أكور آدامز الهجوم، وسيحظى بدعم من أديمولا لوكمان، وصامويل تشوكويزي، وموسى سيمون.

