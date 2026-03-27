مباراة ودية: سيمون وآدامز يسجلان هدفين ليقودا النسور الخضراء للفوز على إيران 2-1

حقق منتخب النسور الخضراء فوزاً بنتيجة 2-1 في المباراة الودية الدولية التي أقيمت يوم الجمعة ضد إيران في أنطاليا، تركيا، بفضل هدفي موسيس سيمون وأكور أدامز.

أصبح رصيد منتخب النسور الخضراء الآن فوزين وتعادل واحد في ثلاث مباريات ضد إيران.

وضع مدرب سوبر إيجلز إريك تشيل تشكيلة أساسية قوية ضمت مادوكا أوكوي وبرايت أوساي صامويل وسيمي أجاي وإيغو أوجبو وبرونو أونيمايتشي وأليكس إيوبي والقائد ويلفريد نديدي وصامويل تشوكويزي وسيمون وأديمولا لوكمان وآدامز.

شارك كل من بول أونواتشو وفيسايو ديلي باشيرو وتشيديرا إيجوك وفرانك أونيكا في الشوط الثاني.

كما شهدت المباراة الظهور الأول للاعبين المدعوين الجدد إيمانويل فرنانديز وشيبويكي نوايو مع منتخب النسور الخضراء.

بعد تبادل متكافئ في بداية المباراة، تقدم منتخب النسور الخضراء في الدقيقة السادسة عندما انطلق سيمون مستغلاً تمريرة صامويل تشوكويزي، وتجاوز مدافعيه بالتوغل إلى الداخل قبل أن يسدد كرة أرضية منخفضة تجاوزت الحارس.

في الدقيقة الرابعة عشرة شنت إيران هجمة لكن مادوكا أوكوي تصدى ببراعة لتسديدة أرضية.

وبعد دقيقتين، كاد تشوكويزي أن يسجل هدفاً لصالح النسور الخضراء، لكن تسديدته مرت بجوار المرمى مباشرة.

جاء دور إيران للهجوم وكادوا أن يسجلوا هدفاً، لكن سيمي أجايي قام بتصدٍ رائع داخل منطقة الجزاء.

ثم في الدقيقة 33، أتيحت الفرصة لأكور أدامز لمضاعفة النتيجة بعد أن تفوق على مدافعه، لكن تسديدته اصطدمت بالشباك الجانبية.

بدأ منتخب النسور الخضراء الشوط الثاني بداية قوية وكاد أن يسجل هدفاً عن طريق لوكمان لكن تسديدته بالقدم اليسرى مرت بجوار المرمى.

وقد أثمرت البداية الإيجابية لمنتخب النسور الخضراء في الشوط الثاني في الدقيقة 51 عندما استقبل أدامز تمريرة لوكمان التي اخترقت الدفاع وسدد الكرة في شباك الحارس.

كادت إيران أن تُقلص الفارق بهدف بعد سبع دقائق من مضاعفة النسور الخضراء لتقدمهم، لكن أوساي صامويل قام بتصدٍ جيد داخل منطقة الجزاء.

واصل الإيرانيون الضغط من أجل تسجيل هدف وكادوا أن يسجلوا مرة أخرى، لكن نوايوو انقض برأسه ليحول الكرة الخطيرة إلى ركنية في الدقيقة 66.

أدت الركلة الركنية الناتجة إلى هدف لإيران في الدقيقة 67، حيث كان طارمي الأسرع رد فعل ليسدد الكرة في المرمى بعد أن اصطدمت المحاولة الأولى، وهي رأسية من الركلة الركنية، بالعارضة.

في الدقيقة 71، كاد منتخب النسور الخضراء أن يوسع تقدمه عندما سدد أونواتشو عرضية برأسه نحو المرمى، لكن الحارس أمسك بالكرة.

وبعد دقيقتين، اعتقد طارمي أنه قد عادل النتيجة بعد أن راوغ أوكوي وسدد الكرة في الشباك، لكن تم إلغاء هدفه بسبب لمسة يد في بداية الهجمة.

قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، حاول لوكمان التسديد من خارج منطقة الجزاء مباشرة، لكن الكرة مرت بجوار المرمى.

وبعد دقائق قليلة، أرسل إيجوك عرضية خطيرة لكن الدفاع الإيراني أبعدها.

المباراة الودية التالية لمنتخب النسور الخضراء هي مباراة ودية ثانية هذه المرة ضد الأردن يوم الثلاثاء 31 مارس، أيضاً في أنطاليا.

بقلم جيمس أغبيريبي



