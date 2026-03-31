مباراة ودية: يسعى منتخب النسور الخضراء للفوز على منتخب النشامة الأردني

سيسعى منتخب النسور الخضراء إلى تحقيق فوز آخر عندما يواجه الأردن في مباراة ودية دولية على ملعب كورندون إيرلاينز بارك في أنطاليا، تركيا يوم الثلاثاء (اليوم).

ساهمت أهداف موسى سيمون، في بداية الشوط الأول، وأكور آدامز، في بداية الشوط الثاني، في رفع فريق النسور فوق فريق ميلي في نفس الملعب يوم الجمعة الماضي.

على الرغم من رحيل المدافعين سيمي أجايي وبرونو أونيمايتشي (الذي أنجبت زوجته طفلاً) من معسكر الفريق، فإن المدرب إريك شيل سيسعى للفوز باللاعبين الـ 21 المتاحين لمواجهة القوة الآسيوية الصاعدة.

لم يعد المنتخب الأردني المتأهل لكأس العالم لكرة القدم مجرد ثقل ورق كما كان يُنظر إليه سابقاً، فقد تطور الفريق بشكل كبير، وعلى الرغم من احتلاله المركز 64 في تصنيف الفيفا الحالي، إلا أنه لم يخسر سوى مباراة واحدة من آخر خمس مباريات.

كانت تلك الخسارة عبارة عن هزيمة ضيقة بنتيجة 2-3 أمام المغرب، الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

من جهة أخرى، فاز فريق النشامة على السعودية والعراق ومصر، وتعادل 2-2 مع كوستاريكا في مباراة مثيرة يوم الجمعة.

يتعين على تشيلي إيجاد شريك جديد للمدافع إيغوه أوغبو، المحترف في التشيك، بينما من المرجح أن يحل زايدو سانوسي، المحترف في البرتغال، محل أونيمايتشي. وسيبقى برايت أوساي-صامويل في مركز الظهير الأيمن.

سيلعب أليكس إيوبي، الذي يستعد للفوز بمباراته الدولية رقم 98 وهو يسير بهدوء ولكن بثبات نحو علامة المئة، في الوسط مع القائد ويلفريد نديدي وأي من فرانك أونيكا، فيسايو ديلي باشيرو ورافائيل أونيديكا.

قد يعود موسيس سيمون، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى الواجهة مجدداً، وهو على وشك خوض مباراته الدولية رقم 97، إلى جانب كل من صامويل تشوكويزي، وأكور أدامز، وأديمولا لوكمان. كما يتوفر أيضاً بول أونواتشو، وشيديرا إيجوك، والوافدان الجديدان فيليب أوتيل وكولينز ييرا سور.

لا يزال منتخب النسور الخضراء بلا هزيمة في الوقت الأصلي في مبارياته الخمس الأخيرة، بما في ذلك فوزه على مصر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية، وفوزه على الجزائر وموزمبيق وإيران.

لم يسبق أن التقى منتخبا نيجيريا والأردن إلا مرتين على المستوى الدولي للكبار، وانتهت المباراة بفوز كل منهما باللقب.

أحرز إيميكا أكويمي وتشوكوودي نورغو هدفين ليمنحا نيجيريا الفوز 2-0 في افتتاحية كأس إل جي في لاغوس في أبريل 2004، بينما سجل حاتم عقل من ركلة جزاء ليمنح الأردن الفوز 1-0 في مباراة ودية في عمان في أكتوبر 2013.



