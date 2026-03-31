مباراة ودية: أوزوهو، سور، وفرنانديز أساسيون مع منتخب نيجيريا ضد الأردن

أجرى إريك تشيل، مدرب منتخب نيجيريا، ستة تغييرات على تشكيلته الأساسية للمباراة الودية الدولية التي ستقام الليلة ضد الأردن.

سيبدأ فرانسيس أوزوهو، حارس مرمى فريق أومونيا نيقوسيا، أساسياً في مركز حراسة المرمى.

سيلعب برايت أوساي-صامويل وزيدو سانوسي في مركز الظهير الأيمن والظهير الأيسر على التوالي.

سيشارك إيمانويل فرنانديز مع إيغوه أوغبو في مركز قلب الدفاع.

اقرأ أيضا:مباراة ودية: يسعى منتخب النسور الخضراء للفوز على منتخب النشامة الأردني

سيتولى فرانك أونيكا ورافائيل أونيديكا من نادي كوفنتري سيتي قيادة خط الوسط.

سيقود أكور آدامز هجوم الفريق للمباراة الثانية على التوالي.

سيحظى أدامز بدعم من أديمولا لوكمان، وييرا سور، وموسى سيمون، الذي سيقود الفريق في تلك الليلة.

مباراة النسور الخضراء ضد الأردن

اوزوهو

أوساي صموئيل، فرنانديز، أوغبو، سنوسي

أونيكا، أونيديكا

سايمون، سور، لوكمان، آدامز



بقلم أديبوي أموسو



