كشف المدير الرياضي لنادي فيردر بريمن، كليمنس فريتز، أن النادي خاطر كثيراً بالتعاقد مع مهاجم فريق سوبر إيجلز، فيكتور بونيفاس، الصيف الماضي من باير ليفركوزن.
تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي النيجيري عانى بشكل كبير من حيث المستوى واللياقة البدنية، ولم يتمكن إلا من تمريرتين حاسمتين، ولم يسجل أي هدف في 11 مباراة.
في حديث مع موقع إخباري ألماني Mopoصرح فريتز بأن المخاطرة التي تحملها النادي بشأن بونيفاس لم تؤد إلى نتائج إيجابية.
"أن تتحمل مخاطرة مالية يمكن التحكم بها وأن تتحلى بالشجاعة لرؤية الفرصة."
"من ناحية، أردنا تطوير كيكي، ومن ناحية أخرى، أردنا أيضًا اكتساب الجودة التي يمتلكها فيكتور بلا شك."
وقال: "في الوضع الحالي، علينا أن نقول إن الأمور لم تنجح على هذا النحو".
تمامًا كما كان تشيلسي وبعض الأندية النخبة الأخرى سيخاطرون لو تعاقدوا مع أوسيمين...
لم أرَ قط لاعباً معرضاً للإصابات مثله...
لاعب يقضي وقتاً أطول في المستشفى منه في الملعب!
الآن سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب الإصابة.
تخيل لو أن تشيلسي تعاقد معه...
سيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على لياقته البدنية لأن تشيلسي سيلعب خلال الأسابيع الأربعة التي سيغيب فيها (على سبيل المثال) ضد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد...
وهذه مواجهات حاسمة...
وبالعودة إلى هذا الوجه العظمي.
هذا الشخص مهتم أكثر بالصور الساخرة والردود اللاذعة والبث المباشر من اهتمامه بمسيرته المهنية...
أوسيمين لديه حساب على إنستغرام، وحفلات، ونساء، ونوادٍ ليلية، و... يا للعجب!
الله يحفظ لاعبينا!