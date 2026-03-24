فريتز: فيردر بريمن خاطر كثيراً بالتعاقد مع بونيفاس

كشف المدير الرياضي لنادي فيردر بريمن، كليمنس فريتز، أن النادي خاطر كثيراً بالتعاقد مع مهاجم فريق سوبر إيجلز، فيكتور بونيفاس، الصيف الماضي من باير ليفركوزن.



تجدر الإشارة إلى أن اللاعب الدولي النيجيري عانى بشكل كبير من حيث المستوى واللياقة البدنية، ولم يتمكن إلا من تمريرتين حاسمتين، ولم يسجل أي هدف في 11 مباراة.



في حديث مع موقع إخباري ألماني Mopoصرح فريتز بأن المخاطرة التي تحملها النادي بشأن بونيفاس لم تؤد إلى نتائج إيجابية.

"أن تتحمل مخاطرة مالية يمكن التحكم بها وأن تتحلى بالشجاعة لرؤية الفرصة."



"من ناحية، أردنا تطوير كيكي، ومن ناحية أخرى، أردنا أيضًا اكتساب الجودة التي يمتلكها فيكتور بلا شك."



وقال: "في الوضع الحالي، علينا أن نقول إن الأمور لم تنجح على هذا النحو".

