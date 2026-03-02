مدرب فولهام يشيد بهدف إيوبي الرائع ضد توتنهام

أشاد ماركو سيلفا، مدرب فريق فولهام، بالهدف الرائع الذي سجله أليكس إيوبي في فوز فريقه 2-0 على توتنهام هوتسبير يوم الأحد. Completesports.com التقارير.

سجل هاري ويلسون هدف الافتتاح لفريق ليدز يونايتد بعد أن أرسل أوسكار بوب عرضية باتجاهه.

سجل إيوبي الهدف الثاني لفريق فولهام في الدقيقة 34.

سدد اللاعب النيجيري الدولي الكرة بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء بتسديدة قوية ومتقنة.

وقال سيلفا إن التسديدة الرائعة كانت واحدة من أفضل التسديدات التي رآها من اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً.

"إنه أحد أفضل أهدافه - إنه قادر على فعل مثل هذه الأشياء. يكون أقوى عندما يحاول اختيار الزاوية وتمرير الكرة بقوة"، هكذا قال سيلفا بعد المباراة.

سجل لاعب خط الوسط متعدد الاستخدامات أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة بالدوري مع فريق فولهام هذا الموسم.

