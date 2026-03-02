إغلاق القائمة
    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    مدرب فولهام يشيد بهدف إيوبي الرائع ضد توتنهام

    أديبوي أموسوBy محدث:لا توجد تعليقاتلا تقرأ أبدًا

    أشاد ماركو سيلفا، مدرب فريق فولهام، بالهدف الرائع الذي سجله أليكس إيوبي في فوز فريقه 2-0 على توتنهام هوتسبير يوم الأحد. Completesports.com التقارير.

    سجل هاري ويلسون هدف الافتتاح لفريق ليدز يونايتد بعد أن أرسل أوسكار بوب عرضية باتجاهه.

    سجل إيوبي الهدف الثاني لفريق فولهام في الدقيقة 34.

    اقرأ أيضا:"كان هدفًا فريدًا" - إيوبي يُشيد بالهدف الرائع ضد توتنهام

    سدد اللاعب النيجيري الدولي الكرة بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء بتسديدة قوية ومتقنة.

    وقال سيلفا إن التسديدة الرائعة كانت واحدة من أفضل التسديدات التي رآها من اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً.

    "إنه أحد أفضل أهدافه - إنه قادر على فعل مثل هذه الأشياء. يكون أقوى عندما يحاول اختيار الزاوية وتمرير الكرة بقوة"، هكذا قال سيلفا بعد المباراة.

    سجل لاعب خط الوسط متعدد الاستخدامات أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة بالدوري مع فريق فولهام هذا الموسم.

    بقلم أديبوي أموسو


    سهم.
    أديبوي أموسو

    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    مقالات ذات صلة المنشورات

    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.