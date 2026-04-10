نادي فولهام يقترب من إتمام صفقة تشوكويزي بعد انتهاء فترة إعارته

أفادت التقارير أن نادي فولهام كثف جهوده لضمان التعاقد الدائم مع صامويل تشوكويزي من نادي إيه سي ميلان. Completesports.com.

ترك تشوكويزي انطباعاً كبيراً منذ وصوله إلى كرافن كوتيدج على سبيل الإعارة من عمالقة الدوري الإيطالي الصيف الماضي.

سجل اللاعب النيجيري الدولي ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 17 مباراة بالدوري مع فريق مارو سيلفا.

ووفقاً لوكالة مجلة للرياضةيستعد نادي فولهام لتفعيل بند الشراء البالغ 24 مليون يورو في عقد اللاعب النيجيري الدولي.

سيوفر ذلك دفعة مالية كبيرة لنادي إيه سي ميلان في سعيه للحصول على أموال لتعزيز تشكيلته.

انضم تشوكويزي إلى نادي إيه سي ميلان قادماً من نادي فياريال الإسباني في عام 2023.

عانى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من أجل إحداث تأثير كبير في ملعب سان سيرو، حيث سجل أربعة أهداف فقط في 51 مباراة.

يتبقى له عامان في عقده مع نادي إيه سي ميلان.

بقلم أديبوي أموسو



