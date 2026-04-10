إغلاق القائمة
    لاعبو كرة القدم النيجيريون في الخارج

    نادي فولهام يقترب من إتمام صفقة تشوكويزي بعد انتهاء فترة إعارته

    أديبوي أموسوBy محدث:لا توجد تعليقاتلا تقرأ أبدًا
    للاستخدام التحريري فقط. يُمنع استخدام أي مواد صوتية أو فيديو أو بيانات أو قوائم مباريات أو شعارات أندية/دوريات أو خدمات بث مباشر غير مصرح بها. يقتصر الاستخدام أثناء المباريات عبر الإنترنت على 120 صورة، ولا يُسمح بمحاكاة الفيديو. يُمنع استخدامه في المراهنات أو المباريات أو منشورات النادي/الدوري/اللاعب الواحد. حقوق الصورة إلزامية: صورة من تصوير خافيير غارسيا/شاترستوك (16005566bl). صامويل تشوكويزي، لاعب فولهام. فولهام ضد مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، كرة القدم، كرافن كوتيدج، لندن، المملكة المتحدة - 02 ديسمبر 2025.

    أفادت التقارير أن نادي فولهام كثف جهوده لضمان التعاقد الدائم مع صامويل تشوكويزي من نادي إيه سي ميلان. Completesports.com.

    ترك تشوكويزي انطباعاً كبيراً منذ وصوله إلى كرافن كوتيدج على سبيل الإعارة من عمالقة الدوري الإيطالي الصيف الماضي.

    سجل اللاعب النيجيري الدولي ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 17 مباراة بالدوري مع فريق مارو سيلفا.

    ووفقاً لوكالة مجلة للرياضةيستعد نادي فولهام لتفعيل بند الشراء البالغ 24 مليون يورو في عقد اللاعب النيجيري الدولي.

    سيوفر ذلك دفعة مالية كبيرة لنادي إيه سي ميلان في سعيه للحصول على أموال لتعزيز تشكيلته.

    انضم تشوكويزي إلى نادي إيه سي ميلان قادماً من نادي فياريال الإسباني في عام 2023.

    عانى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا من أجل إحداث تأثير كبير في ملعب سان سيرو، حيث سجل أربعة أهداف فقط في 51 مباراة.

    يتبقى له عامان في عقده مع نادي إيه سي ميلان.

    سهم.
    أديبوي أموسو؛ كاتب محتوى أول. خبير في الدوري النيجيري الممتاز، وفريق النسور الخضراء، ونادي تشيلسي.

    اترك رد

    يستخدم هذا الموقع نظام Akismet لتقليل الرسائل الضارة. تعرف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.