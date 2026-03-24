فولهام مستعد لإنفاق مبالغ طائلة على تشوكويزي

يستعد نادي فولهام للتعاقد مع صامويل تشوكويزي بشكل نهائي من نادي إيه سي ميلان في نهاية الموسم.

وصل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى ملعب كرافن كوتيدج على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل في سبتمبر الماضي.

يملك نادي فولهام خيار التعاقد مع الجناح الماهر بشكل دائم مقابل 24 مليون يورو.

على الرغم من مساهمته غير المميزة التي اقتصرت على ثلاثة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في 19 مباراة تنافسية، صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت تشير الدلائل إلى أن نادي فولهام قد قرر شراء تشوكويزي بالكامل.

انضم اللاعب النيجيري الدولي إلى نادي إيه سي ميلان قادماً من نادي فياريال الإسباني مقابل 21.1 مليون يورو بالإضافة إلى إضافات تصل إلى 7 ملايين يورو في عام 2023.

فشل تشوكويزي في ترك بصمة في ملعب سان سيرو، حيث سجل ثمانية أهداف فقط، وقدم ست تمريرات حاسمة في 70 مباراة في جميع المسابقات مع الروسونيري.

أبرز إنجازات الجناح في مسيرته مع فولهام حتى الآن هو تسجيله هدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي.

بقلم أديبوي أموسو




