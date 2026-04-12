فيوري يتحدى جوشوا في النزال القادم بعد فوزه الساحق على محمودوف

أفادت شبكة ESPN أن تايسون فيوري تخلص من بعض آثار الابتعاد عن الحلبة في عودته إلى الحلبة ليحقق فوزاً بالإجماع على أرسلانبيك محمودوف يوم السبت، مما قد يمهد الطريق لمواجهة طال انتظارها مع أنتوني جوشوا.

أنهى بطل العالم السابق للوزن الثقيل فترة اعتزاله الأخيرة وانقطاعه لمدة 16 شهرًا بالسيطرة على الروسي محمودوف ليحقق نتائج 120-108 و120-108 و119-109 في ملعب توتنهام هوتسبير، بينما كان منافس فيوري البريطاني جوشوا يشاهد المباراة من جانب الحلبة وسط حشد من حوالي 60,000 ألف متفرج.

فيوري (35-2-1، 24 فوزًا بالضربة القاضية)، البالغ من العمر 37 عامًا، من جزيرة مان، لعب بصبر معتمدًا على لكمته الأمامية، محققًا عودة فعالة وإن لم تكن مبهرة، مما أظهر أنه لا يزال يتمتع بذكاء حاد في الملاكمة وحركة قدم جيدة. أما محمودوف (21-3، 19 فوزًا بالضربة القاضية) فكان خصمًا سهلًا، حيث اندفع للأمام بتهور في بعض الأحيان، مما أتاح لفيوري فرصة لتوجيه ضربات خاطفة إليه.

كان ذلك بمثابة عودة إلى طريق الانتصارات بالنسبة لفيوري بعد خسارتين متتاليتين بالنقاط في نزالات على لقب العالم أمام أولكسندر أوسيك في ظهوريه السابقين.

بعد فوزه الأول في إنجلترا منذ دفاعه عن لقب المجلس العالمي للملاكمة ضد ديريك تشيسورا في ديسمبر 2022، وجّه فيوري أنظاره نحو جوشوا. ويحثّ فيوري مواطنه على مواجهته في النزال القادم، بدلاً من بطل المجلس العالمي للملاكمة السابق ديونتاي وايلدر، البالغ من العمر 40 عامًا، والذي فاز مؤخرًا على المخضرم تشيسورا بالنقاط.

بعد فوزه، قال فيوري مخاطباً جوشوا، الذي كان يصور النزال بهاتفه: "أريد الآن أن أقدم لكم النزال الذي انتظرتموه جميعاً. أريدك يا ​​أنتوني جوشوا، لنمنح عشاق الملاكمة ما يريدونه، معركة بريطانيا. أنا، ملك الغجر، أتحدى أنتوني جوشوا لمواجهتي في النزال القادم. هل تقبل التحدي؟ لا تهرب مني هذه المرة، هيا نرقص."

لم يقبل جوشوا دعوة فيوري للانضمام إليه في الحلبة وقال إنه لا يوجد اتفاق بينهما للقتال.

قال جوشوا على نتفليكس: "هناك مفاوضات تخوضها. لقد جلست على هذه الطاولة معه مرات عديدة".

لن أجلس هنا وأقول: "نعم، سأقاتله". لست هنا لأكتسب شهرة، بل لأقاتل. سيتم إرسال العقود، وسنناقش التفاصيل الدقيقة، وربما تروننا في الحلبة لاحقًا، على الأرجح. لكنني لست هنا لأبدأ بالصراخ في وجه أحدهم.

على الرغم من رفض جوشوا تأكيد النزال، نشرت نتفليكس على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيقام هذا الخريف.

برز ملعب كروك بارك في دبلن، الذي يتسع لـ 80,000 ألف متفرج، كخيار لاستضافة النزال الضخم في سبتمبر إذا قرر بطل العالم السابق جوشوا، البالغ من العمر 36 عامًا، عدم خوض نزال تحضيري مؤقت.

لقد كانت هناك محاولات عديدة لإقامة نزال بين فيوري وجوشوا في السنوات الست الماضية دون جدوى، وفي الآونة الأخيرة تم تعليق المناقشات بعد أن تعرض جوشوا لحادث سيارة أودى بحياة اثنين من أصدقائه في نيجيريا في ديسمبر.

على الرغم من أنه من الممكن القول إنه لن يكون بنفس حجم النزال الذي كان بينهما عندما كانا بطلين للعالم ووافقا لأول مرة على القتال في يونيو 2020، إلا أنه سيظل أكبر نزال في عام 2026.



