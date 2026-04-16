لن يفلت فيوري من الهزيمة أمام جوشوا – أوسيك

يقول أولكسندر أوسيك، بطل العالم للوزن الثقيل مرتين، إنه متفائل بأن أنتوني جوشوا سيتغلب على تايسون فيوري قبل مباراة محتملة في وقت لاحق من هذا العام.



استغرقت عملية التخطيط للمواجهة البريطانية الخالصة في الوزن الثقيل سنوات. وكان الخصمان قد اتفقا على الشروط قبل خمس سنوات، إلا أن حكماً قضائياً أجبر فيوري على خوض نزال ثلاثي مع وايلدر.

تجدر الإشارة إلى أن جوشوا وأوسيك كانا في معسكر تدريبي مشترك في فالنسيا لعدة أسابيع. عاد جوشوا إلى إسبانيا بعد أن شاهد فوز بطل العالم السابق للوزن الثقيل، فيوري، بالإجماع على أرسلانبيك محمودوف من على مقاعد الحلبة في ملعب توتنهام هوتسبير يوم السبت.



عندما سُئل أوسيك (24-0، 15 فوزًا بالضربة القاضية) في حديثه مع موقع "ذا ستومبينغ غراوند" عن رأيه في الفائز في نزال أنتوني جوشوا ضد تايسون فيوري، أجاب أوسيك دون تردد: "جوشوا. نعم بالطبع. جوشوا سيفوز. جوشوا براتان. براتان خاصتي. أنت تعرف براتان يا أخي، يا رجل، جوشوا."



"إيه جيه بطلٌ لا يُنازع في المستقبل."



