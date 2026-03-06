غابرييل يرد على مدرب برايتون بشأن اتهامات أرسنال

يصر غابرييل ماغالهايس على أن نادي أرسنال لا يكترث باتهامات فابيان هورزلر النارية بإضاعة الوقت.

انتقد مدرب برايتون فريق أرسنال خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة، مدعياً ​​أن منافسي ميكيل أرتيتا على اللقب يؤخرون باستمرار استئناف اللعب من الركنيات ورميات التماس.

انتقد هورزلر ولاعبوه والجمهور المحلي الحكم كريس كافاناغ بسبب عدد مرات التوقف خلال الهزيمة التي مُني بها الفريق في منتصف الأسبوع على ملعب أميكس.

انتقد المدرب الألماني فريق أرسنال بشدة خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة، مدعياً ​​أن "فريقاً واحداً فقط حاول لعب كرة القدم".

رد غابرييل الآن، مصرحًا لشبكة ESPN Brasil (عبر صحيفة Mirror) خلال مقابلة سريعة: "لا نكترث حقًا بما يقوله. هذا قرار الحكم على أرض الملعب. سواء أراد منح بطاقة صفراء أم لا، فهو من يقرر الوقت الذي نستغرقه. علينا فقط أن نواصل اللعب كما نفعل ونستمر."

حقق فريق أرسنال الآن تقدماً بفارق سبع نقاط في صدارة الترتيب بعد أن أهدر مانشستر سيتي تقدمه مرتين ليتعادل على أرضه أمام نوتنغهام فورست المهدد بالهبوط.

بينما يعترف غابرييل بأن النتيجة كانت بمثابة دفعة كبيرة للمدفعجية في سعيهم لإنهاء انتظار النادي الذي دام 22 عامًا لتحقيق المجد، فقد حث زملاءه في الفريق على إبقاء أقدامهم ثابتة على الأرض.

وأضاف اللاعب الدولي البرازيلي: "علينا التركيز على أنفسنا ومواصلة الأداء على هذا النحو. لقد حققنا ثلاثة انتصارات متتالية، وبالطبع علينا الاستمرار في الفوز. هذا هو الأهم".



