رئيس غلطة سراي يوضح غياب أوسيمين في الفوز على جينتشليربيرليجي

أوضح أوكان بوروك، مدرب غلطة سراي، سبب قراره باستبعاد فيكتور أوسيمين من قائمة الفريق لمباراة السبت التي ستُقام ضد جينشلربيرليجي.

كان أوسيمين جزءًا من الفريق المسافر لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة في المباراة.

انضم اللاعب الدولي النيجيري إلى زملائه في التدريبات خلال الأسبوع بعد غيابه عن مباريات غلطة سراي الثلاث السابقة في الدوري بسبب إصابة في ذراعه.

بوروك أون أوسيمين

أعلن بوروك أن اللاعب لا يزال يشعر بآثار الإجهاد البدني الأخير، وأنه بحاجة إلى إدارة دقيقة لمنع أي انتكاسات أخرى.

لكن المدرب واثق من أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سيكون متاحًا لمباراة غلطة سراي القادمة في الدوري ضد منافسه على اللقب فنربخشة.

ونقل موقع "بوروك" عن صحيفة "ذا بيري" قوله: "شارك أوسيمين في أجزاء معينة من التدريب. وبعد تلك الجلسات، شعر ببعض الإرهاق". سبوركس.

"تحدثت أنا والمدرب يينر وأوسيمين حول هذا الأمر. لم نجد من المناسب أن يكون ضمن التشكيلة هذا الأسبوع. يمكننا التركيز على مباراة الكأس القادمة ومعرفة عدد الدقائق التي يمكنه لعبها. بالطبع، سيكون قادراً على اللعب في مباراة فنربخشة."

بقلم أديبوي أموسو



