مدرب غلطة سراي يلمح إلى عودة مبكرة للاعب أوسيمين المصاب

بحسب مدرب غلطة سراي، أوكان بوروك، فإن فيكتور أوسيمين قد يعود سريعاً من الإصابة. Completesports.com التقارير.

يتعافى أوسيمين حاليًا من إصابة في الذراع تعرض لها في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الشهر الماضي.

من المتوقع أن يكون اللاعب الدولي النيجيري متاحاً للمشاركة في ديربي الإنتركونتيننتال ضد فنربخشة في 26 أبريل.

ألمح بوروك إلى أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً قد يعود إلى اللعب قبل المباراة.

اقرأ أيضا:دوري أبطال أوروبا: نتيجة جيدة – لوكمان يعلق على فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة

"بدأ أوسيمين بالركض مجدداً. سيكون من الصعب عليه العودة في نهاية هذا الأسبوع، لكنني أعتقد أنه يمكن ضمه إلى تشكيلة الفريق لمباراة جينشلربيرليغي التي سنلعبها في الأسبوع التالي إذا كانت الظروف مناسبة"، صرح بوروك.

"بل قد نتجاوز ذلك ونفكر في استخدامه في مباراة فنربخشة بدلاً من ذلك."

فاز غلطة سراي بنتيجة 3-1 على جوزتيبي يوم الأربعاء ليتقدم بفارق أربع نقاط عن كل من فنربخشة وطرابزون سبور في سباق محموم على لقب الدوري التركي الممتاز.

سيستضيف فريق الأصفر والأحمر فريق كوجاليسبور في مباراته القادمة في نهاية هذا الأسبوع.

بقلم أديبوي أموسو



